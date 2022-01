Biden sľúbil Zelenskému rozhodné kroky, ak Rusko podnikne inváziu na Ukrajinu

Obávajú sa možnej invázie

USA a Rusko čakajú rokovania

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden v nedeľu telefonoval so svojím ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským a sľúbil mu, že v prípade ruskej invázie Spojené štáty a ich spojenci budú rozhodne konať.Podľa hovorkyne Bieleho domu Jen Psaki tiež Biden zdôraznil záväzok držať sa princípu „nič o vás bez vás“, a teda, že USA nebudú rokovať o politike ovplyvňujúcej Európu bez zapojenia spojencov.Zelenskyj na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter po telefonáte uviedol, že s americkým prezidentom diskutovali o „udržiavaní mieru v Európe, zabránení ďalšej eskalácii, o reformách, deoligarchizácii“. „Vážime si neochvejnú podporu,“ dodal.Biden a Zelenskyj spolu telefonovali v čase príprav Západu na sériu diplomatických stretnutí s Moskvou v snahe deeskalovať napätie, ktoré vzniklo v ukrajinsko-ruskom pohraničí pre zhromažďovanie ruských vojakov v oblasti. To vyvolalo obavy z možnej invázie.Biden varoval, že ak sa tak stane, uvalia na Rusko drvivé ekonomické sankcie. Americký prezident sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o situácii už niekoľkokrát zhovárali.Moskva požaduje bezpečnostné záruky od Západu, ktoré by vylúčili rozširovanie Severoatlantickej aliancie (NATO) o Ukrajinu a ďalšie postsovietske štáty a rozmiestňovanie zbraní aliancie v regióne. Washington a jeho spojenci vtedy odmietli poskytnúť takéto záväzky, ale uviedli, že sú ochotní rokovať.Vysokí predstavitelia USA a Ruska by mali o situácii rokovať 9. a 10. januára v Ženeve. Po týchto rokovaniach by mali nasledovať stretnutia v Rade NATO-Rusko a v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).