Reštaurácie a kaviarne si musia na otvorenie počkať, dátum podľa Lengvarského nebol kompromisom

22.12.2021 -

Možno iba pre očkovaných

Matovičova obava

Lengvarský má podporu Hegera

Gastronomické prevádzky si na otvorenie budú musieť ešte počkať do začiatku budúceho roka. Ako informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO) po rokovaní vlády,Zatiaľ však len pre očkovaných a pravdepodobne aj pre prekonaných, avšak pri obmedzení kapacity na 50 percent a za prísnych hygienických podmienok. Zdôvodnil to tým, žeLengvarský vysvetlil plánovaný termín otvorenia gastro prevádzok až v januári tým, že„Máme v súčasnosti asi 180-tisíc ľudí v čakárni, ktorých chceme zaočkovať. Potrebujeme nejaký čas na to, aby získali imunitu. Vzhľadom na to, že ekonomika pomerne trpí, tak budeme musieť otvoriť možno po Novom roku a po deviatom (januári) aj viac prevádzok a ďalšie,” uviedol minister zdravotníctva.. To bude podľa neho otázka najbližších dní, ako sa rozhodnú.Príliš skorého otvárania prevádzok sa obáva minister financií Igor Matovič (OĽaNO). "Nepovedal by som že je to dohoda, je to návrh, s ktorým prišiel minister Lengvarský.," skonštatoval Matovič po rokovaní vlády s tým, že síce sám navrhoval skoré otvorenie prevádzok, ale iba pre zaočkovaných.„Vieme, že pri omikrone bude s prekonanými veľmi veľký problém rovnako aj s ľuďmi, ktorí majú neskoré očkovanie. Preto si myslím, že lepšie, udržateľnejšie a dlhodobé riešenie by bolo také, že sa otvoria prevádzky pre ľudí s tromi dávkami alebo keď dvomi dávkami, tak maximálne dva mesiace po očkovaní. Ale to by bola úplná zmena stratégie,“ uzavrel Matovič.Dátum otvárania gastro prevádzok podľa ministra financií nebol kompromisom, keďže s daným návrhom prišiel šéf rezortu zdravotníctva Lengvarský.Premiér Eduard Heger (OĽaNO) po rokovaní vlády povedal, že„Je v tom politika, ale musíme hľadať rovnováhu medzi otváraním ale zároveň ochranou verejného zdravia. Toto je to, kde politici zohrávajú dôležitú rolu. Myslím si, že je to dobrý výsledok," skonštatoval Heger s tým, že návrh ministra Lengvarského má jeho podporu.,“ dodal premiér. Zároveň spomenul, že najväčšou ochranou proti novému variantu koronavírusu s názvom omikron je očkovanie.