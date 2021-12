Matovič ide za Kollárom iba na „dobrú kávu“, referendum o predčasných voľbách OĽaNO nepodporí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.12.2021 - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) nepodporí v parlamente prípadný návrh, aby sa mohlo konať referendum o predčasných voľbách. Ak by s takýmto návrhom prišiel predseda Sme rodina Boris Kollár do parlamentu, tak „ten neprejde". Po rokovaní vlády to uviedol líder OĽaNO Igor Matovič.Podľa Matoviča je OĽaNO v súlade so svojím programom za to, aby sa referendá diali vždy s najbližšími voľbami a ušetrili sa tak peniaze, „s jedinou výnimkou, aby referendum nemohlo byť o predčasných voľbách".Kollár avizoval, že chce začiatkom nového roka zvolať lídrov parlamentných strán k okrúhlemu stolu. Plánuje s nimi prediskutovať zmenu ústavy, ktorá by mala umožniť skrátenie volebného obdobia aj na základe referenda. Matovič na stretnutie šéfov strán príde, pretože Kollár „má dobrú kávu“.