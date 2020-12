Reštaurácie sú na dne a opatrenia proti COVID-19 nemajú logiku, Sulík kritizuje aj testovanie zamestnancov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2020 - Opatrenia štátu v boji proti koronavírusu považuje minister hospodárstva Richard Sulík za absurdné a paradoxné. "Nedávajú vnútornú logiku," uviedol na štvrtkovej tlačovej besede.Opakovane kritizoval postup štátu smerom k reštauráciám a poprosil hlavného hygienika, aby zvážil už ohlásene opatrenia. "My systematicky likvidujeme celý gastro segment," skonštatoval.Reštaurácie sú podľa neho na dne a pomoc, ktorú dostávajú, je slabá a pomalá. Podľa ministra hospodárstva by sa mal štát zamerať na okresy, kde sa pandémia dostáva mimo kontroly, ako napríklad v Púchove.V piatok čaká Sulíka rokovanie so zväzmi o avizovanom testovaní firiem s viac ako 500 zamestnancami. Podľa prvotných informácií označujú takýto krok ako náročný až nemožný.