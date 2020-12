Mobile ID víťazom Ceny Rádia Slovensko na kongrese ITAPA 2020

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2020 (Webnoviny.sk) - Kongres ITAPA 2020 v spolupráci s RTVS aj tento rok ocenila najinovatívnejšie a najužitočnejšie projekty v oblasti IT a digitalizácie spoločnosti. Od roku 2014 je na tejto najväčšej slovenskej IT konferencii pravidelne vyhlasovaná aj Cena Rádia Slovensko, v ktorej môžu poslucháči určiť, ktorý z prihlásených projektov je podľa nich ten najlepší.O cenu súťažia IT projekty, ktoré sa zameriavajú na ľudí, uľahčujú im život, či sprístupňujú služby, ale aj projekty, ktoré s využitím technológií podporujú rozvoj komunít, spoločnosti a prostredia v širšom zmysle.Tento rok Cenu Rádia Slovensko získal projekt, ktorý si kladie za cieľ výrazne zjednodušiť elektronickú komunikáciu občana a inštitúcie zo štátnej alebo privátnej sféry. Namiesto osobnej návštevy úradu si stačí nainštalovať aplikáciu, overiť identitu a autorizovať potrebné dokumenty elektronickým ekvivalentom vlastnoručného podpisu. Stačia dva platné doklady totožnosti a mobilný telefón pripojený na internet.V súťaži Rádia Slovensko bol projekt Mobile ID nominovaný ako jeden z piatich z celkového počtu 21 projektov prihlásených do súťaže. Cenu Rádia Slovensko prevzal z rúk Mgr. Michala Dzurjanina, riaditeľa Sekcie program, Rozhlas RTVS Ing. Peter Kolesár, riaditeľ pre verejnú správu za PosAm a za DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy cenu prevzal Ing. Adrián Belánik, výkonný riaditeľ.Mgr. Michal Dzurjanin vyslovil uznanie, nakoľko v silnej konkurencii piatich nominovaných projektov získal projekt Mobile ID 1 855 poslucháčskych hlasov, predstavujúcich vyše 42% z celkového počtu poslucháčskych hlasov odovzdaných v súťaži. Realizačnému tímu a projektu zaželal veľa úspechov."Je to pre nás veľká česť a vysoké ohodnotenie našej práce, pretože práve Cena Rádia Slovensko vyjadruje názor občanov, názor našej cieľovej skupiny. Práve občanovi a jeho komunikáciiS úradmi toto inovatívne riešenie prináša úžitok v podobe výrazného zjednodušenia, " povedal Ing. Peter Kolesár, riaditeľ pre verejnú správu, PosAm.Aplikácia mID je publikovaná na Google Play Viac o aplikácií, jej inštalácii a používaní nájdete na www.vybavzmobilu.sk ITAPA: Najväčšia slovenská IT konferencia spája svety IT, priemyslu a verejnej správy. Od roku 2002 sa na ITAPA podujatiach stretávajú odborníci zo štátnej a verejnej správy, IT a priemyslu, akademickej sféry a neziskového sektora. V roku 2019 sa podujatí ITAPA zúčastnilo viac ako 1100 priamych účastníkov a vyše 6000 online účastníkov. Viac ako 180 inšpiratívnych spíkrov predstavilo najnovšie IT trendy, best practice, inovácie a stratégie.Informačný servis