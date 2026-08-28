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28. augusta 2026
Reštauráciu v Jablonove nad Turňou zachvátil požiar, na mieste môžu byť aj zranené osoby – VIDEO
Tagy: Požiar Reštaurácia
Podľa oznamovateľa sa na mieste môžu nachádzať aj zranené osoby, informovali hasiči. V Jablonove nad Turňou (okres Rožňava) bol ohlásený požiar v reštaurácii, na miesto smerujú hasiči. Ako ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Podľa oznamovateľa sa na mieste môžu nachádzať aj zranené osoby, informovali hasiči.
V Jablonove nad Turňou (okres Rožňava) bol ohlásený požiar v reštaurácii, na miesto smerujú hasiči. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, na tiesňovú linku bol požiar reštaurácie v obci ohlásený v piatok krátko po 11:40.
„Podľa oznamovateľa sa na mieste môžu nachádzať aj zranené osoby. Na miesto udalosti smerujú hasičské jednotky,” informovali hasiči.
Zdroj: SITA.sk - Reštauráciu v Jablonove nad Turňou zachvátil požiar, na mieste môžu byť aj zranené osoby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V Jablonove nad Turňou (okres Rožňava) bol ohlásený požiar v reštaurácii, na miesto smerujú hasiči. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, na tiesňovú linku bol požiar reštaurácie v obci ohlásený v piatok krátko po 11:40.
„Podľa oznamovateľa sa na mieste môžu nachádzať aj zranené osoby. Na miesto udalosti smerujú hasičské jednotky,” informovali hasiči.
Zdroj: SITA.sk - Reštauráciu v Jablonove nad Turňou zachvátil požiar, na mieste môžu byť aj zranené osoby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Požiar Reštaurácia
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