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28. augusta 2026

Riaditeľ Hudobného centra Igor Valentovič končí vo funkcii, výpoveď podal pre súčasné vedenie ministerstva kultúry


Tagy: Hudobné festivaly Kultúra Umenie Výpoveď

Posledným momentom, ktorý ho k výpovedi priviedol bolo to, keď štatutárom začiatkom júla doručili nové zriaďovacie listiny. Riaditeľ Hudobného centra 



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6673de95c10bf917101472 scaled 1 676x450 28.8.2026 (SITA.sk) - Posledným momentom, ktorý ho k výpovedi priviedol bolo to, keď štatutárom začiatkom júla doručili nové zriaďovacie listiny.


Riaditeľ Hudobného centra Igor Valentovič končí vo funkcii, podal výpoveď. Informoval o tom denník Sme. Valentovič z funkcie odchádza po desiatich rokoch, výpoveď podal k 31. júlu a v práci by mal byť naposledy 30. septembra. Ako Sme uvádza, ide o prvého riaditeľa príspevkovej organizácie Ministerstva kultúry SR, ktorý podal výpoveď pre súčasné vedenie rezortu.

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Podľa informácií, ktoré periodikum prinieslo, ministerstvo kultúry Valentovičovu výpoveď prijalo. Odchádzajúci riaditeľ Hudobného centra pre Sme uviedol, že posledným momentom, ktorý ho k výpovedi priviedol bolo to, keď štatutárom začiatkom júla doručili nové zriaďovacie listiny. V minulosti sa opakovane kriticky vyjadroval k pôsobeniu rezortu kultúry.


Hudobné centrum je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR. Jej poslaním je podporovať slovenskú hudobnú kultúru. Venuje sa napríklad organizovaniu a sprostredkovaniu koncertov a umeleckých programov, organizácii vybraných medzinárodných hudobných festivalov, propagácii slovenskej hudobnej kultúry doma i v zahraničí, vydáva tiež hudobniny a knihy o hudbe, dokumentuje hudobný život na Slovensku a venuje sa aj koordinácii informácií o hudobných projektoch.


Agentúra SITA požiada o stanovisko Ministerstvo kultúry SR.


Zdroj: SITA.sk - Riaditeľ Hudobného centra Igor Valentovič končí vo funkcii, výpoveď podal pre súčasné vedenie ministerstva kultúry © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hudobné festivaly Kultúra Umenie Výpoveď
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