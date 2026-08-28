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28. augusta 2026
Riaditeľ Hudobného centra Igor Valentovič končí vo funkcii, výpoveď podal pre súčasné vedenie ministerstva kultúry
Posledným momentom, ktorý ho k výpovedi priviedol bolo to, keď štatutárom začiatkom júla doručili nové zriaďovacie listiny. Riaditeľ Hudobného centra
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28.8.2026 (SITA.sk) - Posledným momentom, ktorý ho k výpovedi priviedol bolo to, keď štatutárom začiatkom júla doručili nové zriaďovacie listiny.
Riaditeľ Hudobného centra Igor Valentovič končí vo funkcii, podal výpoveď. Informoval o tom denník Sme. Valentovič z funkcie odchádza po desiatich rokoch, výpoveď podal k 31. júlu a v práci by mal byť naposledy 30. septembra. Ako Sme uvádza, ide o prvého riaditeľa príspevkovej organizácie Ministerstva kultúry SR, ktorý podal výpoveď pre súčasné vedenie rezortu.
Podľa informácií, ktoré periodikum prinieslo, ministerstvo kultúry Valentovičovu výpoveď prijalo. Odchádzajúci riaditeľ Hudobného centra pre Sme uviedol, že posledným momentom, ktorý ho k výpovedi priviedol bolo to, keď štatutárom začiatkom júla doručili nové zriaďovacie listiny. V minulosti sa opakovane kriticky vyjadroval k pôsobeniu rezortu kultúry.
Hudobné centrum je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR. Jej poslaním je podporovať slovenskú hudobnú kultúru. Venuje sa napríklad organizovaniu a sprostredkovaniu koncertov a umeleckých programov, organizácii vybraných medzinárodných hudobných festivalov, propagácii slovenskej hudobnej kultúry doma i v zahraničí, vydáva tiež hudobniny a knihy o hudbe, dokumentuje hudobný život na Slovensku a venuje sa aj koordinácii informácií o hudobných projektoch.
Agentúra SITA požiada o stanovisko Ministerstvo kultúry SR.
Zdroj: SITA.sk - Riaditeľ Hudobného centra Igor Valentovič končí vo funkcii, výpoveď podal pre súčasné vedenie ministerstva kultúry © SITA Všetky práva vyhradené.
Riaditeľ Hudobného centra Igor Valentovič končí vo funkcii, podal výpoveď. Informoval o tom denník Sme. Valentovič z funkcie odchádza po desiatich rokoch, výpoveď podal k 31. júlu a v práci by mal byť naposledy 30. septembra. Ako Sme uvádza, ide o prvého riaditeľa príspevkovej organizácie Ministerstva kultúry SR, ktorý podal výpoveď pre súčasné vedenie rezortu.
Podľa informácií, ktoré periodikum prinieslo, ministerstvo kultúry Valentovičovu výpoveď prijalo. Odchádzajúci riaditeľ Hudobného centra pre Sme uviedol, že posledným momentom, ktorý ho k výpovedi priviedol bolo to, keď štatutárom začiatkom júla doručili nové zriaďovacie listiny. V minulosti sa opakovane kriticky vyjadroval k pôsobeniu rezortu kultúry.
Hudobné centrum je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo kultúry SR. Jej poslaním je podporovať slovenskú hudobnú kultúru. Venuje sa napríklad organizovaniu a sprostredkovaniu koncertov a umeleckých programov, organizácii vybraných medzinárodných hudobných festivalov, propagácii slovenskej hudobnej kultúry doma i v zahraničí, vydáva tiež hudobniny a knihy o hudbe, dokumentuje hudobný život na Slovensku a venuje sa aj koordinácii informácií o hudobných projektoch.
Agentúra SITA požiada o stanovisko Ministerstvo kultúry SR.
Zdroj: SITA.sk - Riaditeľ Hudobného centra Igor Valentovič končí vo funkcii, výpoveď podal pre súčasné vedenie ministerstva kultúry © SITA Všetky práva vyhradené.
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