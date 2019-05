Retailovou jednotkou pre slovenských zákazníkov je Lidl

Autori štúdie "Na rovnakej vlne" zhodnotili Lidl vo vzťahu k zákazníkom nasledovne:

Z novej štúdie zákazníckej skúsenosti renomovanej audítorskej spoločnosti KPMG vyplynulo, že najobľúbenejšou značkou Slovákov spomedzi predajcov potravín je Lidl, ktorý v pomyselnom súboji zdolal Kaufland. V prieskume "Na rovnakej vlne" sa jedinečnou metodikou šiestich pilierov hodnotili výpovede 2800 respondentov z celého Slovenska. Svoje hodnotenie jednotlivých spoločností podali ľudia, ktorí sú priamo zákazníkmi alebo boli s konkrétnou značkou v interakcii za posledného polroka.Spomenutý prieskum sa na Slovensku realizoval po druhý raz a vo svojej aktuálnej edícii hodnotí predošlý kalendárny rok. Zber dát sa uskutočnil v druhom polroku 2018. Skúsenosť s celkovo 120 značkami v 10 sektoroch vyjadrilo 2800 zákazníkov, ktorí dovedna udelili 35 000 jedinečných hodnotení. "Špičková zákaznícka skúsenosť priťahuje spokojných a verných zákazníkov prináša ekonomický rast spoločnosti a stáva sa kľúčovou pri odlíšení sa od konkurencie," uviedla Karin Nemčeková, manažérka KPMG na Slovensku zodpovedná za službu riadenia zákazníckej skúsenosti. Hodnotenie zákazníckej skúsenosti je postavené na šiestich pilieroch, ktorými sú: personalizácia – individuálny prístup, integrita - dôveryhodnosť, očakávania, riešenie problémov, čas a úsilie, empatia – porozumenie zákazníkom a vytváranie vzťahu."Všetko, čo robíme, robíme pre našich zákazníkov a vďaka nim. Neustále berieme ohľad na očakávania našich zákazníkov a snažíme sa im v maximálnej možnej miere vyhovieť. Spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá, pretože na jej základe sa dokážeme zlepšovať. A ako hovoríme v Lidli ´Kto sa prestáva zlepšovať, ten prestáva byť dobrý´," uviedol Miroslav Růžička, konateľ spoločnosti Lidl Slovenská republika zodpovedný za oblasť predaja.Zakladá si na jednoduchosti a čerstvosti, angažuje sa v komunitných a sociálnych projektoch. Zákazník nájde v predajniach to, čo skutočne potrebuje. Spoločnosť sa snaží udržiavať pozornosť spotrebiteľov inšpiratívnymi online receptmi, tipmi do kuchyne, súťažami či módnymi a sezónnymi hitmi. Zákazníci chvália Lidl za hladké riešenie problémov. Bez okolkov prijíma vrátenie tovaru, uzná si chybu a ponúkne výmenu či náhradu. Lidl myslí na zákazníka už vo firemných zásadách, kladie dôraz aj na vlastných zamestnancov, životné prostredie a zodpovedný prístup voči dodávateľom a spoločnosti. Spoločenskú zodpovednosť berie vážne, dôkazom je napríklad výstavba detských ihrísk, výsadba stromov, či kúpa prístrojov do nemocníc. K dobrému skóre v pilieri Integrita prispieva spokojnosť zákazníkov s kvalitou a čerstvosťou tovaru. Oceňujú tiež škálu produktov a atmosféru v predajniach dotváranú príjemnými predavačmi. Svedčia o tom nadpriemerné sektorové hodnoty v pilieroch Personalizácia a Očakávania.Lidl sa ako v roku 2017 prvá spoločnosť na Slovensku zapojila do prestížneho medzinárodného programu ICERTIAS Customers´ Friend, ktorý skúma ústretovosť k zákazníkom. Nevyhnutným predpokladom bolo úspešné absolvovanie podrobného auditu. Posudzovanými oblasťami sú reputácia obchodníka na domácom trhu, celkový postoj firmy ku komunite a spoločnosti, komunikácia obchodníka, zákaznícke skúsenosti a miera dôvery verejnosti k firme. Lidl sa už šesťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka, ktoré získal vďaka dôvere a hlasom verejnosti.Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na www.lidl.sk a na sociálnych sieťach.Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko Instagram: https://instagram.com/lidlsk/ YouTube Lidl Slovensko: https://www.youtube.com/lidlslovensko YouTube Kuchynalidla: https://www.youtube.com/kuchynalidla LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s- Inzercia