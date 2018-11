Reťazec Lowe zatvorí 20 predajných miest v USA a 31 v Kanade

Ilustračné foto. Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

New York 5. novembra (TASR) - Spoločnosť Lowe, ktorá je druhým najväčším maloobchodným predajcom domácich potrieb, náradia a železiarskeho tovaru v USA, po Home Depot, v pondelok oznámila, že v rámci strategického prehodnotenia uzavrie 20 predajných miest v USA a 31 predajní v Kanade.Vedenie reťazca ďalej oznámilo, že väčšine zamestnancov ponúkne podobné pracovné miesta v najbližšej predajni. Chystá sa totiž zatvoriť tie obchody, kde má v okruhu zhruba 15 kilometrov inú prevádzku.Spoločnosť očakáva dokončenie zatvárania nadbytočných obchodov do 1. februára 2019, keď sa skončí jej fiškálny rok 2018/19. Odhadovaný vplyv na zisk na akciu by sa mal pohybovať v pásme 28 až 34 amerických centov (24,52 - 29,78 eurocenta)."Aj keď rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú našich spolupracovníkov, nie sú nikdy jednoduché, zatváranie obchodov je nevyhnutným krokom v našom strategickom prehodnotení, keďže sa zameriavame na budovanie silnejšieho podniku," povedal výkonný riaditeľ Marvin Ellison.(1 EUR = 1,1417 USD)