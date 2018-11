Čínske koncerny CNPC a Sinopec chcú zvýšiť produkciu ropy a plynu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 5. novembra (TASR) - Čínske ropné a plynárenské koncerny Sinopec a CNPC zvyšujú prieskumné aktivity v oblasti bridlicovej ropy a plynu a ďalších nekonvenčných zdrojov na západe krajiny s cieľom výrazne zvýšiť domácu produkciu. Potvrdili to obidve firmy.Sinopec v pondelok uviedol, že plánuje počas zimných mesiacov urobiť desiatky nových prieskumných vrtov a inštalovať viacero ťažobných zariadení s cieľom zvýšiť produkciu. CNPC informovala, že tento rok zvýšila investície do prieskumu a ťažby ropy a plynu potom, ako vláda energetické firmy vyzvala na pomoc pri zaistení energetickej bezpečnosti.Čína má veľké rezervy ropy a plynu, napriek tomu je krajina najväčším dovozcom ropy na svete. Navyše sa očakáva, že tento rok sa stane aj najväčším dovozcom skvapalneného zemného plynu (LNG). Len v októbri stál dovoz LNG Čínu okolo 25 miliárd USD (21,90 miliardy eur). Dôvodom je úsilie Pekingu postupne prejsť pri výrobe elektriny, ale aj v prípade inej produkcie a domácností, z uhlia na ekologickejší plyn a riešiť tak rozsiahle znečistenie ovzdušia, najmä v čínskych veľkomestách.Ak sa prognózy naplnia, Peking z prvého miesta v rebríčku najväčších dovozcov LNG vytlačí Japonsko. To v minulých rokoch výrazne zvýšilo dovoz ropy a plynu v dôsledku havárie jadrovej elektrárne Fukušima, ktorú v marci 2011 v dôsledku zemetrasenia poškodili prívalové vlny cunami.(1 EUR = 1,1417 USD)