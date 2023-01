Reťazec úspešne plní svoje ciele v oblasti trvalej udržateľnosti

UDRŽATEĽNÉ PRODUKTY PRE KAŽDÉHO

26.1.2023 (Webnoviny.sk) -V aktuálnej druhej Správe o trvalej udržateľnosti, ktorú spoločnosť Kaufland Slovensko dobrovoľne zverejnila na vlastnej webovej stránke, sa popri napĺňaní svojich záväzkov sústredí na oblasť ochrany životného prostredia, trvalo udržateľného poľnohospodárstva, podpory domácich produktov, tému zodpovedného zamestnávateľa, boja proti korupcii, ekologických balení, rozširovania udržateľného sortimentu, spoločenskej angažovanosti a ďalšie. Pomocou otvorenej komunikácie chce zároveň predchádzať tzv. greenwashingu.hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko a dodáva:Nakupovať zodpovedne nemusí byť vôbec náročné – stačí sa napríklad zamyslieť nad výberom položiek počas bežného nákupu. Kaufland vo svojich predajniach ponúka množstvo produktov s certifikátmi Fairtrade, Bio alebo Rainforest Alliance Certified, ako aj sortiment ovocia, zeleniny a výrobkov pod privátnou značkou K-Bio.V ponuke kvetov a rastlín presadzuje už od roku 2013 elimináciu pesticídov pri ich pestovaní. Tie sú okrem iného nebezpečné pre opeľovačov, od ktorých závisí až 75 % plodín a 90 % kvitnúcich rastlín. Netreba zabúdať ani na emisie spojené s leteckou prepravou – Férové kytičky z Kene zanechávajú 7x nižšiu uhlíkovú stopu než ruže vypestované v Európe. Ich pôvod a spôsob pestovania navyše potvrdzuje pečať Fairtrade.Podľa prieskumov pozná túto certifikáciu až 58 % slovenských spotrebiteľov. Pri nákupe fairtradových surovín, potrebných pre výrobu produktov privátnych značiek, zaplatil Kaufland v roku 2021 na fairtradovom príspevku vyše 65 000 eur.V súčasnosti sú čoraz väčšou témou dobré životné podmienky zvierat a vplyv konzumácie živočíšnej stravy na klimatické zmeny. Dôležité je preto uprednostňovať kvalitu pred kvantitou. Kaufland má vo svojej stálej ponuke čerstvého mäsa približne 170 položiek, pričom viac ako 55 z nich tvorí mäso z ekologického chovu zvierat, welfare chovu alebo iných, k zvieratám priateľských alternatív. Záujem o bravčové mäso s označením welfare v posledných rokoch narástol o viac ako o 100 % a predaj hydiny s týmto označením stúpol až o 156 %. V ponuke kuracieho mäsa zákazníci nájdu produkty výlučne od slovenských a českých dodávateľov.Pre všetkých, ktorí sa, naopak, rozhodli znížiť spotrebu mäsa a živočíšnych produktov, prípadne ich zo svojho jedálnička úplne vylúčiť,. Reťazec zároveň predáva aj produkty pod vlastnou značkou K-take it veggie, ktoré sú klimaticky neutrálne, majú certifikát V-label a použité obaly sú šetrnejšie k životnému prostrediu.Spolupráca s domácimi dodávateľmi je pre spoločnosť Kaufland veľmi dôležitá. Okrem posilňovania slovenskej ekonomiky a zvyšovania zamestnanosti v regiónoch dokáže vďaka nej na pultoch ponúkať ažNemenej významná je aj pomoc regionálnym dodávateľom. Často ide o malé rodinné firmy, ktoré majú nižšie výrobné kapacity, preto vlastné produkty dokážu dodávať len do predajní vo svojom okolí.čo môže malým podnikateľom priniesť zlepšenie plánovania ich ďalšieho rozvoja či investícií do výroby.Pri pokladniach sa dnes nachádzajú iba viacnásobne použiteľné nákupné tašky. Ich posledné jednorazové verzie boli vyradené z predaja už v roku 2020 a pred nimi aj jednorazový plastový riad, slamky či vatové tyčinky. Postupne klesá spotreba klasických mikroténových vreciek, používaných na balenie pečiva, ovocia a zeleniny, čím sa ušetrilo až 54 ton.Pred rokom sa na Slovensku spustil zálohovací systém PET fliaš a plechoviek, ktorý má okrem iného za cieľ zvýšiť mieru recyklácie a znížiť obsah plastového odpadu, voľne pohodeného v prírode. V Kauflande tento systém funguje nad očakávania – návratnosť zálohovaných fliaš vysoko presahuje celoslovenský priemer.S ohľadom na aktuálne témy v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska si reťazec stanovil ďalšie záväzky, z ktorých mnohé už splnil – v rámci svojich prevádzok neumožňuje predaj živých kaprov, nepredáva prírodné kožušiny ani kačacie alebo husacie mäso, ktoré pochádza z násilného výkrmu. Do roku 2025 plánuje úplne vyradiť z ponuky vajcia z klietkového chovu a rozšíriť sortiment vajec z podstielkových a voľných chovov.Okrem toho sa zaväzuje k viacerým krokom, ktoré vedú k zachovaniu trvalej udržateľnosti, a to predovšetkým v oblasti udržateľnejších stavieb a životného prostredia. Zníženie emisií z vlastnej prevádzkovej činnosti o 80 % oproti roku 2019, dosiahnutie klimatickej neutrality, šetrenie energií a posilňovanie energetickej efektívnosti, ako aj budovanie zelených striech, fotovoltaiky a tepelných čerpadiel, patria k ambicióznym cieľom na najbližšie roky.Nemenej dôležitá je podpora v oblasti dobrovoľníctva, propagácia a podpora zdravej výživy na školách a v škôlkach v rámci projektu Čerstvé hlavičky alebo redukcia množstva komunálneho odpadu z vlastnej prevádzkovej činnosti na maximálne 5 % a získanie certifikáciu Zero Waste.Celú Správu o trvalej udržateľnosti za obdobie 1.3.2020 – 28.2.2022 si môžete prečítať tu