Revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi sa začala, vyrúbu viac ako dvadsať stromov

Dendrologický prieskum

Zlepšenie komunitného života

27.2.2025 (SITA.sk) - V Spišskej Novej Vsi sa púšťajú do obnovy vnútrobloku na sídlisku Západ. Vo štvrtok tam začínajú s výrubom viac ako dvadsiatky stromov, ktoré nahradí 31 zdravých listnatých stromov. Upozornil na to na sociálnej sieti mestský komunálny podnik Mepos. Obyvateľov sídliska preto žiada o obozretnosť v danej lokalite.Po obnove vnútrobloku na sídlisku Východ v roku 2023, prišla na rad realizácia vnútrobloku na Západe. Samotnému výrubu, ktorý odsúhlasil Odbor starostlivosti o životné prostredie, predchádzal podľa podniku dendrologický prieskum. Realizovať ho musia v súčasnom období vegetačného pokoja, s ohľadom na vtáctvo, hniezdenie a chránené živočíšne druhy.„Nové dreviny budú vysadené s ohľadom na ich rozmery, v zrelom veku, a tomu prispôsobíme aj ich vzdialenosť od okolitých objektov, v súlade s Arboristickým štandardom 4,“ napísal Mepos.Mesto Spišská Nová získala na obnovu vnútrobloku viac ako 640-tisíc eur z fondov Európskej únie . Vyplýva to zo zmluvy s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.„Cieľom výstavby vnútrobloku je zlepšenie komunitného života na sídlisku a rozšírenie možností na trávenie voľného času detí a rodín. V areáli pribudnú lavičky, detské prvky na hranie, basketbalové ihrisko, pódium so sedením, ohnisko a už spomínané dreviny,“ avizoval komunálny podnik. Celková výmera územia je 7 165 štvorcových metrov, z toho podiel zelene predstavuje takmer 58 percent.