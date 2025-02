Taxikára v Bratislave napadli tri ženy a muž. Zaútočili lopatou a vyhrážali sa mu s mačetou odseknutím hlavy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.2.2025 (SITA.sk) - Nočná jazda taxikára v Bratislave sa skončila jeho napadnutím lopatou. Ako informuje bratislavská polícia na sociálnej sieti, vyšetrujú okolnosti trestného činu, ktorý sa odohral 26. februára krátko pred 01:00 v Ružinove.Tri ženy vo veku 37, 22 a 20 rokov si privolali taxislužbu k rodinnému domu. Keďže taxikár ženy poznal z predošlej objednávky, za ktorú mu nezaplatili, požiadal ich, aby z vozidla vystúpili.Ženy ho však fyzicky napadli, začali ho škriabať po tvári a udierať päsťami do hlavy. Pri útoku mu ukradli mobilný telefón, dioptrické okuliare a drobné mince, s ktorými vystúpili a skryli sa v rodinnom dome. Pri naliehaní taxikára, aby mu veci vrátili ho vyzvali, aby vošiel na pozemok a vyzdvihol si ich. Vtom z rodinného domu vybehol 42-ročný muž s lopatou v ruke a taxikára začal udierať do hlavy.Muž následne vzal do ruky mačetu, s ktorou sa taxikárovi vyhrážal odseknutím hlavy. Svojim konaním 23-ročnému taxikárovi spôsobil povrchové a tržné poranenia hlavy, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Všetky štyri osoby zadržali a eskortovali na policajné oddelenie. Tam sa vyvodením ich trestnoprávnej zodpovednosti bude zaoberať vyšetrovateľ Policajného zboru.