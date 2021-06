Revízie pravidiel EÚ majú posilniť práva spotrebiteľov so svete digitalizácie aj pandémie

Európska komisia (EK) v stredu navrhla revízie dvoch súborov pravidiel Európskej únie (EÚ), ktorých cieľom je posilniť práva spotrebiteľov so svete zmenenom digitalizáciou a pandémiou ochorenia COVID-19.

Komisia v tlačovej správe informovala, že posilňuje svoju bezpečnostnú sieť pre spotrebiteľov v EÚ. Návrhom chce aktualizovať smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov i pravidlá EÚ týkajúce sa spotrebiteľských úverov a zamerané na ochranu spotrebiteľa.

Predaj cez internet

Spotrebiteľské úvery

30.6.2021 (Webnoviny.sk) -„Na spotrebiteľov číhajú rôzne výzvy, predovšetkým v digitálnom svete, ktorý charakterizuje revolúcia v nakupovaní, službách alebo finančných trhoch. Preto zintenzívňujeme ochranu spotrebiteľa na dvoch frontoch: spotrebiteľom uľahčujeme vyhnúť sa rizikám spojeným s úverom a zavádzame ešte prísnejšie pravidlá pre bezpečnosť výrobkov. Účastníci trhu budú niesť väčšiu zodpovednosť a pre neseriózne firmy bude komplikovanejšie ukrývať sa za zložitý právnický jazyk,“ vyjadrila sa podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.Predaj cez internet sa za posledných 20 rokov stále zvyšoval a v roku 2020 nakupovalo cez internet až 71 percent spotrebiteľov. V mnohých prípadov sa to týkalo výrobkov s novými technológiami.Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov bude riešiť riziká spojené s takýmito výrobkami, ako napríklad kybernetickobezpečnostné riziká a riziká spojené s nakupovaním cez internet, a to prostredníctvom zavedenia pravidiel o bezpečnosti výrobkov.Nariadenie zabezpečí bezpečnosť všetkých výrobkov, ktoré sa dostanú k spotrebiteľom EÚ, či už pochádzajú z únie alebo zvyšku sveta, z online trhu alebo kamenného obchodu. Trhy s novým nariadením budú musieť plniť svoje povinnosti tak, aby sa k spotrebiteľom nedostávali nebezpečné výrobky.Revidovaná smernica o spotrebiteľských úveroch stanovuje, že informácie súvisiace so spotrebiteľskými úvermi musia byť predkladané spôsobom, ktorý je jasný a prispôsobený na digitálne zariadenia tak, aby spotrebitelia rozumeli tomu, k čomu sa zaväzujú.Navyše zlepší pravidlá, podľa ktorých sa posudzuje úverová bonita - či spotrebiteľ bude alebo nebude schopný úver splácať. Cieľom je vyhnúť sa problémom s nadmernou zadlženosťou. Nariadenie bude od členských štátov vyžadovať podporu finančnej gramotnosti a zabezpečenie úverového poradenstva pre spotrebiteľov.O návrhoch Komisie bude teraz rokovať Rada EÚ aj Európsky parlament.