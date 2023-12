Revolúcia v starostlivosti o chrup: Ako umelá inteligencia pomáha pri čistení zubov?

Ako to funguje?

Revolučná magnetická technológia

Interaktívny displej

Inteligentný senzor tlaku

Ústna hygiena pod palcom vďaka appke

[1] V závislosti od modelu

13.12.2023 (SITA.sk) -Starať sa o zuby nebolo nikdy ľahšie. So zubnou kefkou Oral-B série iO pri čistení zubov umelá inteligencia v spolupráci so senzormi sleduje pohyb a tlak kefky v ústach. Tieto dáta sú následne spracované a analyzované, čím sa vytvára personalizovaný prístup k čisteniu zubov na mieru každého používateľa. Týmto spôsobom kefky dosahujú efektívnejšie odstránenie zubného plaku a výrazne prispievajú k lepšej starostlivosti o zuby.Séria kefiek Oral-B iO prináša revolučnú magnetickú technológiu a kombinuje vlákna s mikrovibráciami a guľatou hlavou kefky, inšpirovanou zubnými lekármi. Ich výhodou tiež je, že zanechávajú používateľov s pocitom profesionálnej starostlivosti o ich zuby a ďasná už po prvom týždni používania. Môže za to špičková technológia v spojení s umelou inteligenciou spolu tvoria inovatívny prístup k starostlivosti o váš perfektný úsmev každý deň.Ďalšou z inovatívnych funkcií kefky je interaktívny displej, ktorý slúži na zobrazovanie dôležitých informácií. Napríklad na displeji môže používateľ ľubovoľne vybrať a nastaviť režim čistenia podľa svojich potrieb. Na výber má z až siedmych režimov čistenia, vrátane režimu pre každodenné čistenie, režimu jemný, starostlivosti o ďasná, intenzívneho čistenia, bielenia, režimu super jemný, alebo čistenia jazyka. Pridanou hodnotou displeja je možnosť nastaviť si vlastné pozdravy a smajlíky zakaždým, keď si zuby kvalitne vyčistia, čo ocenia najmä mladší používatelia. Displej tak pridáva kefke prvok interaktivity, vďaka čomu sa bude s kefkou ľahko pracovať pri každodennom čistení používateľovi v každom veku.Ďalšou výnimočnou vlastnosťou série iO je inovatívny senzor tlaku. Senzor používateľa upozorní vždy, ak neodhadne množstvo tlaku, ktoré vyvíja počas čistenia zubov. Červená farba senzora signalizuje nadmerný tlak, biela nedostatočný tlak a zelená znamená primeraný tlak. Týmto spôsobom sa kefka stane užitočným pomocníkom najmä pre tých, ktorí majú tendenciu na zuby príliš tlačiť, alebo naopak, nedostatočne dočisťujú.S kefkou série iO od Oral-B však dosiahnu optimálny tlak pre efektívne a šetrné čistenie za každých okolností.O vaše zuby bude profesionálne postarané aj vďaka aplikácii Oral-B. Aplikácia Oral-B pomocou UI s 3D mapovania zubov zaznamená povrch každého zuba. Napríklad vďaka technológii Brushing Recognition, podporovanej umelou inteligenciou, aplikácia sleduje celý proces čistenia zubov a poskytuje detailné informácie o vašom štýle umývania. Po vyčistení zubov sa v aplikácii automaticky zobrazia detaily o tom, ako efektívne ste si vyčistili zuby na konkrétnych miestach, vrátane upozornení na neprimeraný tlak a výsledným skóre. Táto technológia využíva strojové učenie na analyzovanie vášho jedinečného spôsobu čistenia a pomáha vám tak zdokonaliť vašu rutinu ústnej hygieny.Vďaka tomu budete mať neustály prehľad o tom, ako dlho ste sa venovali starostlivosti o svoje zuby, či ste dodržali správny tlak, a predovšetkým, ako dôkladne ste si zuby vyčistili. To umožní detailné sledovanie efektívnosti čistenia v horných, spodných, predných a bočných častiach ústnej dutiny.A to najlepšie? Aplikácia je natoľko pokročilá, že dokáže uložiť dáta z viacerých umývaní, takže synchronizácia kefky s aplikáciou nie je potrebná po každom čistení, ale postačí aj raz za týždeň. Poteší aj doba nabíjania. Vďaka novej kompaktnej magnetickej nabíjačke Sense sa kefka naplno nabije už za 3[1] hodiny.Kefky iO od Oral-B sú ideálnymi pomocníkmi pre tých, ktorým záleží na kvalite starostlivosti o zuby. Ak hľadáte revolučné riešenie pre svoje zuby, ktoré kombinuje špičkovú technológiu a umelú inteligenciu, séria iO od Oral-B je pre vás tou správnou voľbou.Informačný servis