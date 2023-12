Marcinková upozornila na porušenie práv opozičných poslancov. O možnosť vyjadriť sa ich mali pripraviť Ficove konšpiračné fantázie

Žiadosť deň vopred

13.12.2023 (SITA.sk) - Poslankyňa a podpredsedníčka parlamentného výboru pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková SaS ) upozornila na porušenie práv opozičných poslancov.Ako ďalej v pléne parlamentu uviedla, v stredu bolo porušené jej právo klásť otázky členom vládneho kabinetu, právo zúčastňovať sa na rokovaniach Národnej rady SR a taktiež právo hlasovať o všetkých prerokovaných veciach.Marcinková vysvetlila, že súčasne s rokovaním 6. parlamentnej schôdze prebieha aj rokovanie parlamentného výboru pre európske záležitosti. Dodala, že v minulosti plénum parlamentu čakalo, kým európsky výbor prerokuje potrebné veci.„Dnes sme viackrát ako opoziční poslanci požiadali o prerušenie schôdze. Odpoveď predsedajúceho bola, že predseda európskeho výboru Ján Ferenčák Hlas-SD ) mal požiadať deň vopred o to, aby sme posunuli rokovanie dnešného dňa. Ako mal vedieť, ako dlho bude premiér Robert Fico Smer-SD ) rozprávať na rokovaní výboru? Mal vešteckú guľu? Ako mohol vedieť, že na výbore bude mať 30 minút monológ o tom, čo robí Soros a neviem, kto ďalší z tejto jeho konšpiračnej fantázie?" pýta sa Marcinková.Pokračovala, že na základe „pseudoargumentov" predsedu vlády prišla o možnosť vyjadrovať sa k záležitostiam na výbore pre európske záležitosti. Poslankyňa chcela na rokovaní výboru podať dva pozmeňujúce návrhy. Jeden predložiť stihla, aj sa o ňom hlasovalo. K druhému sa už nedostala, pretože bola nasledujúcou vystupujúcou v rozprave ku konsolidačnému balíčku v pléne parlamentu.„Som prihlásená do rozpravy, na ktorej mi záleží, chcela som vystúpiť, preto tu som, no inde prebieha výbor, na ktorom som chcela byť tiež. Je taký problém dať 15 až 20 minút navyše, aby sme mohli robiť aj v pléne, aj na výbore poctivú opozičnú prácu? To sa tak bojíte našich návrhov? O čom toto, preboha, je?," kritizovala Marcinková rozhodnutia koaličných kolegov.Zároveň si želá, aby sa porušením jej práv zaoberal ústavnoprávny parlamentný výbor a taktiež poslanecké grémium.