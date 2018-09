REVOLUČNÁ ZMENA: Porsche už viac nebude vyrábať dieselové autá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 23. septembra (TASR) - Nemecká automobilka Porsche nebude viac vyrábať dieselové vozidlá. Povedal to generálny riaditeľ Oliver Blume v rozhovore pre nemecké noviny Bild am Sonntag.Hoci spoločnosť ani v súčasnosti nevyrába dieselové modely, Blume vyhlásil, že chce, aby bolo jasné, že už takéto autá v ponuke viac mať nebude.No aj napriek tomu, že nevyrába dieselové autá, emisný škandál materského koncernu Volkswagen (VW) poškodil aj povesť spoločnosti Porsche.VW sa pod tlakom dôkazov na jeseň 2015 priznal, že do dieselových modelov namontoval softvér, ktorý počas testovania maskoval skutočné hodnoty emisií nebezpečných oxidov dusíka. Aj ďalšie nemecké značky čelia podobným obvineniam.povedal Blume novinám. Namiesto toho sa automobilka sústredí na to, v čom je najlepšia. A to sú výkonné benzínové a hybridné autá. A od roku 2019 aj čisto elektrické vozidlá.Ďalším dôvodom sľubu, že spoločnosť nikdy nevyrobí dieselové auto, je, že sa chce vrátiť k svojim športovým koreňom. V budúcnosti, na rozdiel od minulosti, bude podľa šéfa firmy Porsche viac "Porsche", čo znamená, že sa zameria na výkon a efektivitu. Blume dodal, že automobilka bude aj naďalej poskytovať službu pre dieselové modely Porsche, ktoré už jazdia po cestách.Emisný škandál zanechal nielen "škvrnu" na povesti nemeckých automobiliek, ale tiež inšpiroval niektoré mestá, aby zakázali naftovým autám vjazd do ulíc. Nemecká vláda sa tiež zaoberá myšlienkou, že bude vyžadovať úpravu starších dieselových vozidiel, aby znížili produkciu škodlivých emisií.