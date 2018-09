Ústava sa nedá meniť, že niečo vymyslíte na pive, tvrdí Remišová

Na snímke vľavo opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO) a vpravo podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd) počas 34. schôdze NR SR v Bratislave v utorok 11. septembra 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. septembra (TASR) – Ústava SR sa nedá meniť tak, že sa niečo vymyslí na pive. Taká je reakcia predsedníčky opozičného hnutia OĽaNO Veroniky Remišovej na margo nedávneho návrhu vládnej strany Smer-SD, podľa ktorého by ústavných sudcov mal voliť parlament 90 hlasmi. Uviedla to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.Poukazuje na to, že rok sa o zákone debatuje s ministrom, téme sa venujú taktiež odborná verejnosť aj právnici. Následne v auguste schváli zákon vláda, v parlamente zaň zahlasujú všetci členovia vládnej koalície a potom príde vládny Smer-SD s úplne iným návrhom.skonštatovala Remišová. Za absurdné považuje tvrdenia o obrovskej ústavnej kríze, keďže o výmene deviatich sudcov sa vie už 12 rokov.Na otázku, či verí, že predseda Smeru-SD Robert Fico chce ísť na Ústavný súd SR, odpovedala, že jeho motivácie nepozná, ale môže to byť jednou z možností. Druhou môžu byť podľa nej aj osobné antipatie voči prezidentovi Andrejovi Kiskovi.myslí si Remišová. Tej síce menovanie väčšinou hlasov neprekáža, avšak nie pri zmene celého systému.Vyjadrenia osi predseda koaličnej strany Most-Híd a podpredseda parlamentu Béla Bugár vyprosuje, keďže sa nič také nedeje.poznamenal Bugár, podľa ktorého by zmena podľa návrhu koaličného partnera, teda aj sprezidenta z celej veci, cez klub Most-Híd neprešla.Nemyslí si, že bývalý premiér ašpiruje na ústavný súd, okrem toho vraj takú možnosť už mal a nerozhodol sa pre ňu.povedal Bugár.