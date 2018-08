Réway predčasne skončil v Hradci, limitovali ho zdravotné problémy

Archívna snímka, Martin Réway. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hradec Králové 16. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Réway predčasne ukončil svoje pôsobenie v HK Mountfield Hradec Králové. V jeho drese sa chcel pokúsiť o reštartovanie kariéry, zdravotné problémy mu však neumožnili plnohodnotne trénovať a hrať zápasy. Na oficiálnej klubovej stránke to uviedol tréner Tomáš Martinec.Réway odohral za Hradec iba jeden prípravný zápas proti Sparte Praha. Viac ich nepridá, pre svalové zranenie v klube skončil.uviedol Martinec.Réway vynechal pre zdravotné problémy kompletnú sezónu 2016/2017, po ktorej sa pokúsil presadiť v zámorí. Z AHL sa však vrátil do Európy už po piatich zápasoch, v ideálnej forme následne nebol ani v drese Slovana Bratislava.V českej extralige sa mu v minulosti darilo, v drese Sparty Praha zbieral v rokoch 2014-2016 v priemere jeden bod na zápas. Návrat do súťaže v drese Hradca mu však nevyšiel.poznamenal Martinec.Spoločne s Réwayom v tíme skončil aj český útočník Petr Straka, ktorý neuspel na skúške.