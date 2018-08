Messiho brata odsúdili za nelegálne držanie zbrane

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Buenos Aires 16. augusta (TASR) – Matiasa Messiho, brata futbalistu Lionela Messiho, odsúdili za nelegálne držanie strelnej zbrane. Informovala o tom agentúra AP.Messi dostal pôvodne dvojročný trest odňatia slobody, no do väzenia napokon nepôjde. Po dohode so žalobcom mu trest zmiernili len na verejnoprospešné práce.Polícia našla zbraň na zakrvavenom dne loďky, s ktorou Messi havaroval na rieke Parana. Jeho právnik pôvodne poprel, že by zbraň patrila Messimu. Tridsaťpäťročný Argentínčan, ktorý pri nehode utŕžil zlomeninu čeľuste a ďalšie drobné poranenia, strávil istý čas vo väzbe, no neskôr ho prepustili a stíhali na slobode.Matias Messi mal problémy s políciou aj v marci tohto roku, keď po dopravnej nehode udrel iného vodiča a následne sa mu vyhrážal so zbraňou v ruke. Neskôr údajne zaútočil aj na policajta, ktorého privolali na miesto nehody.