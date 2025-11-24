|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 24.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Emília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. novembra 2025
Rezervácie na pobyty vo Vysokých Tatrách počas sviatkov pribúdajú, najlepšie sú už takmer vypredané
Tagy: Cestovný ruch Tatry Turizmus Vianoce
Mesiac pred Vianocami sú už niektoré hotely vo Vysokých Tatrách na sviatky a Silvestra takmer vypredané. V prípade vzdialenejších od lyžiarskych stredísk či hôr v rámci regiónu predstavuje obsadenosť zatiaľ ...
Zdieľať
24.11.2025 (SITA.sk) - Mesiac pred Vianocami sú už niektoré hotely vo Vysokých Tatrách na sviatky a Silvestra takmer vypredané. V prípade vzdialenejších od lyžiarskych stredísk či hôr v rámci regiónu predstavuje obsadenosť zatiaľ viac ako 50 percent.
Potvrdila to pre agentúru SITA výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Martin Novotný v tejto súvislosti pripomína, že nechávať si rezerváciu pobytov na poslednú chvíľu sa neoplatí, niektoré ubytovacie zariadenia už neskôr nemusia mať izby k dispozícii.
Kým počas letnej sezóny vo Vysokých Tatrách vládne už niekoľko rokov trend objednávania pobytov na poslednú chvíľu, v prípade Vianoc a Silvestra si ľudia zvyknú plánovať miesto svojej dovolenky skôr s predstihom. „Evidujeme ešte nejaké voľné ubytovacie kapacity, no tie najlepšie sú takmer vypredané,“ komentovala Blašková, podľa ktorej majú záujemcovia na rezerváciu v niektorých prípadoch posledné dni.
Prvé sa podľa jej slov predávajú hotely, ktoré sú najbližšie k lyžiarskym strediskám alebo sú priamo pod horami. „Následne sa dopredávajú kapacity, ktoré sú vzdialenejšie,“ dodala. Ľudia chodia podľa jej slov na sviatky do Tatier nielen za lyžovačkou, ale vyslovene za snehom, ktorý v posledných rokoch býva v iných častiach Slovenska skôr vzácnosťou.
Podľa výkonnej riaditeľky Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenky Potočnej je z pohľadu návštevnosti a obsadenosti vždy zaujímavejší Silvester. Z roka na rok však rastie aj počet ubytovaných v hoteloch či iných zariadeniach i počas Vianoc. „Ľudia si radi oddýchnu počas sviatkov. Predsa len pracujeme počas roka veľmi veľa, a práve sviatky by mali byť oázou pokoja a relaxom,“ komentovala Potočná.
Prevádzkový riaditeľ siete vysokotatranský hotelov Branislav Kačkovič dodal, že termín Vianoc sa stáva „malým Silvestrom“. „Ľudia sú počas roka vyťažení, preferujú stráviť sviatky v pokoji a s tým, že sa o nich niekto stará,“ poznamenal. U niektorých klientov sa tak stretávajú aj s požiadavkami, že si chcú v apartmáne vyzdobiť vlastný stromček, aby si pri ňom rozdali darčeky.
Sneh v Tatrách počas sviatkov a zimy očakávajú asi všetci návštevníci. „Každý chce aspoň raz do roka zažiť zimnú atmosféru, či už s lyžovačkou alebo ostatnými zimnými radovánkami, a prírodný sneh je veľkým lákadlom,“ potvrdil Novotný. Práve horské strediská majú preto podľa jeho slov so snehovou pokrývkou a s ňou spojenými radovánkami tromf v rukách. „Každý z nižších polôh si chce aspoň raz do roka zažiť zimu, ako si ju možno pamätá z detstva. To znamená, že chce aj svojim ratolestiam dať príležitosť zažiť zimnú prírodu, sneh tak, ako to má v zime byť,“ skonštatoval.
Zdroj: SITA.sk - Rezervácie na pobyty vo Vysokých Tatrách počas sviatkov pribúdajú, najlepšie sú už takmer vypredané © SITA Všetky práva vyhradené.
Potvrdila to pre agentúru SITA výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Martin Novotný v tejto súvislosti pripomína, že nechávať si rezerváciu pobytov na poslednú chvíľu sa neoplatí, niektoré ubytovacie zariadenia už neskôr nemusia mať izby k dispozícii.
Zaujímavejší je Silvester
Kým počas letnej sezóny vo Vysokých Tatrách vládne už niekoľko rokov trend objednávania pobytov na poslednú chvíľu, v prípade Vianoc a Silvestra si ľudia zvyknú plánovať miesto svojej dovolenky skôr s predstihom. „Evidujeme ešte nejaké voľné ubytovacie kapacity, no tie najlepšie sú takmer vypredané,“ komentovala Blašková, podľa ktorej majú záujemcovia na rezerváciu v niektorých prípadoch posledné dni.
Prvé sa podľa jej slov predávajú hotely, ktoré sú najbližšie k lyžiarskym strediskám alebo sú priamo pod horami. „Následne sa dopredávajú kapacity, ktoré sú vzdialenejšie,“ dodala. Ľudia chodia podľa jej slov na sviatky do Tatier nielen za lyžovačkou, ale vyslovene za snehom, ktorý v posledných rokoch býva v iných častiach Slovenska skôr vzácnosťou.
Podľa výkonnej riaditeľky Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenky Potočnej je z pohľadu návštevnosti a obsadenosti vždy zaujímavejší Silvester. Z roka na rok však rastie aj počet ubytovaných v hoteloch či iných zariadeniach i počas Vianoc. „Ľudia si radi oddýchnu počas sviatkov. Predsa len pracujeme počas roka veľmi veľa, a práve sviatky by mali byť oázou pokoja a relaxom,“ komentovala Potočná.
Sneh očakávajú asi všetci
Prevádzkový riaditeľ siete vysokotatranský hotelov Branislav Kačkovič dodal, že termín Vianoc sa stáva „malým Silvestrom“. „Ľudia sú počas roka vyťažení, preferujú stráviť sviatky v pokoji a s tým, že sa o nich niekto stará,“ poznamenal. U niektorých klientov sa tak stretávajú aj s požiadavkami, že si chcú v apartmáne vyzdobiť vlastný stromček, aby si pri ňom rozdali darčeky.
Sneh v Tatrách počas sviatkov a zimy očakávajú asi všetci návštevníci. „Každý chce aspoň raz do roka zažiť zimnú atmosféru, či už s lyžovačkou alebo ostatnými zimnými radovánkami, a prírodný sneh je veľkým lákadlom,“ potvrdil Novotný. Práve horské strediská majú preto podľa jeho slov so snehovou pokrývkou a s ňou spojenými radovánkami tromf v rukách. „Každý z nižších polôh si chce aspoň raz do roka zažiť zimu, ako si ju možno pamätá z detstva. To znamená, že chce aj svojim ratolestiam dať príležitosť zažiť zimnú prírodu, sneh tak, ako to má v zime byť,“ skonštatoval.
Zdroj: SITA.sk - Rezervácie na pobyty vo Vysokých Tatrách počas sviatkov pribúdajú, najlepšie sú už takmer vypredané © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cestovný ruch Tatry Turizmus Vianoce
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bratislavský kraj v spolupráci s ministerstvom vnútra zriadi v Pezinku novú bezpečnostnú školu
Bratislavský kraj v spolupráci s ministerstvom vnútra zriadi v Pezinku novú bezpečnostnú školu
<< predchádzajúci článok
V Etiópii vybuchla sopka po 12-tisíc rokoch spánku
V Etiópii vybuchla sopka po 12-tisíc rokoch spánku