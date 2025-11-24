|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 24.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Emília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. novembra 2025
V Etiópii vybuchla sopka po 12-tisíc rokoch spánku
Tagy: erupcia sopky Etiópia
Sopka Hayli Gubbi na severovýchode Etiópie vybuchla prvýkrát za takmer 12-tisíc rokov a vyslala husté kúdoly dymu až do výšky 14 kilometrov, uviedlo Poradné centrum pre sopečný popol (VAAC) v ...
Zdieľať
24.11.2025 (SITA.sk) - Sopka Hayli Gubbi na severovýchode Etiópie vybuchla prvýkrát za takmer 12-tisíc rokov a vyslala husté kúdoly dymu až do výšky 14 kilometrov, uviedlo Poradné centrum pre sopečný popol (VAAC) v Toulouse.
Sopka, ktorá sa nachádza v regióne Afar asi 800 kilometrov severovýchodne od etiópskej metropoly Addisa Abeba neďaleko eritrejských hraníc, eruptovala v nedeľu niekoľko hodín.
Oblaky popola zo sopky sa šírili nad Jemenom, Ománom, Indiou a severným Pakistanom, uviedlo VAAC. Globálny vulkanologický program Smithsonovho inštitútu uviedol, že Hayli Gubbi nebola aktívna počas celého holocénu, ktorý sa začal približne pred 12-tisíc rokmi na konci poslednej doby ľadovej.
Úrady v regióne Afar zatiaľ neodpovedali na otázky agentúry AFP, či si erupcia sopky vyžiadala obete alebo evakuáciu.
Zdroj: SITA.sk - V Etiópii vybuchla sopka po 12-tisíc rokoch spánku © SITA Všetky práva vyhradené.
Sopka, ktorá sa nachádza v regióne Afar asi 800 kilometrov severovýchodne od etiópskej metropoly Addisa Abeba neďaleko eritrejských hraníc, eruptovala v nedeľu niekoľko hodín.
Oblaky popola zo sopky sa šírili nad Jemenom, Ománom, Indiou a severným Pakistanom, uviedlo VAAC. Globálny vulkanologický program Smithsonovho inštitútu uviedol, že Hayli Gubbi nebola aktívna počas celého holocénu, ktorý sa začal približne pred 12-tisíc rokmi na konci poslednej doby ľadovej.
Úrady v regióne Afar zatiaľ neodpovedali na otázky agentúry AFP, či si erupcia sopky vyžiadala obete alebo evakuáciu.
Zdroj: SITA.sk - V Etiópii vybuchla sopka po 12-tisíc rokoch spánku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: erupcia sopky Etiópia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rezervácie na pobyty vo Vysokých Tatrách počas sviatkov pribúdajú, najlepšie sú už takmer vypredané
Rezervácie na pobyty vo Vysokých Tatrách počas sviatkov pribúdajú, najlepšie sú už takmer vypredané
<< predchádzajúci článok
Aplikácie eDoklady a eIdentita majú nové funkcionality, umožňujú overiť vek a elektronické podpisovanie
Aplikácie eDoklady a eIdentita majú nové funkcionality, umožňujú overiť vek a elektronické podpisovanie