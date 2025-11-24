Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 24.11.2025
 Zo zahraničia

24. novembra 2025

V Etiópii vybuchla sopka po 12-tisíc rokoch spánku


Sopka Hayli Gubbi na severovýchode Etiópie vybuchla prvýkrát za takmer 12-tisíc rokov a vyslala husté kúdoly dymu až do výšky 14 kilometrov, uviedlo Poradné centrum pre sopečný popol (VAAC) v ...



correction_ethiopia_volcano_36922 676x883 24.11.2025 (SITA.sk) - Sopka Hayli Gubbi na severovýchode Etiópie vybuchla prvýkrát za takmer 12-tisíc rokov a vyslala husté kúdoly dymu až do výšky 14 kilometrov, uviedlo Poradné centrum pre sopečný popol (VAAC) v Toulouse.


Sopka, ktorá sa nachádza v regióne Afar asi 800 kilometrov severovýchodne od etiópskej metropoly Addisa Abeba neďaleko eritrejských hraníc, eruptovala v nedeľu niekoľko hodín.

Oblaky popola zo sopky sa šírili nad Jemenom, Ománom, Indiou a severným Pakistanom, uviedlo VAAC. Globálny vulkanologický program Smithsonovho inštitútu uviedol, že Hayli Gubbi nebola aktívna počas celého holocénu, ktorý sa začal približne pred 12-tisíc rokmi na konci poslednej doby ľadovej.

Úrady v regióne Afar zatiaľ neodpovedali na otázky agentúry AFP, či si erupcia sopky vyžiadala obete alebo evakuáciu.


Zdroj: SITA.sk - V Etiópii vybuchla sopka po 12-tisíc rokoch spánku © SITA Všetky práva vyhradené.

