Režisér drámy Jan Žižka: Pre mňa je srdcom filmu Michael Caine (video)

Historická akčná dráma Jan Žižka príde do slovenských kín 8. septembra a o deň neskôr (9. 9.) sa dostane do americkej kinodistribúcie. Tvorcovia už predstavili filmovú ukážku snímky, v ktorej si zahrajú Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger a Sophie Lowe.





"Vždy som chcel nakrútiť film podobný napríklad Statočnému srdcu, bol to môj sen. Pred jedenástimi rokmi sa sen stal skutočnosťou, keď Marek Dobeš a Michal Petruš prišli s nápadom nakrútiť film o mladom Žižkovi," hovorí režisér a producent Petr Jákl, ktorý začal pracovať na príbehu z roku 1402, keď bol Žižka ešte zbojníkom, žoldnierom. "Vojvodca sa z neho len stával. Nenakrútil som nič, čo poznáme z Vávrových filmov o husitskom období," vysvetľuje producent a režisér s tým, že často odpovedá na otázky o podobnosti s filmom režiséra Otakara Vávru z roku 1955.Teaser naznačuje, ako vyzerajú veľké filmové hviezdy, ktoré prijali úlohy v Janovi Žižkovi. "Keď som začal pracovať s Michaelom Cainom, premýšľal som o tom, ako budem režírovať držiteľa dvoch Oscarov a ako ma bude brať. Prekvapilo ma, aký bol úžasný," prezradil Jákl. "Počúval ma a po každom zábere ma požiadal, či to ešte nemá skúsiť inak. Pre mňa je on srdcom filmu," opísal režisér spoluprácu s americkým hercom, ktorý stvárnil Lorda Boreša.Jákl je podobne nadšený aj z ostatných hercov. "Nemecký herec Til Schweiger má za sebou skvelú kariéru. Rozmýšľal som, ako ho osloviť, pretože som počul, že s ním nie je ľahké pracovať. Nakoniec to bolo úplne úžasné. Je to veľký profesionál," vyhlásil režisér. Jana Žižku stvárnil Ben Foster, podľa Jákla je iný ako ostatní herci. "Je to minimalistický herec. Čím menej toho robí, tým je to zaujímavejšie. Chvíľu mi trvalo, kým som sa s ním naučil pracovať, ale aj vizuálne pre mňa stvárnil Žižku tak, že Jan Žižka je Ben Foster," konštatoval.Nakrúcanie trvalo spolu 54 dní a na pľaci boli aj anglickí herci, napríklad Matthew Goode, ktorý hrá Žigmunda či William Moseley stvárňujúci Žižkovho brata. Z českých hercov sa diváci môžu tešiť na Karla Rodena, Ondřeja Vetchého a Jana Budařa.Film o zrode najslávnejšieho vojvodcu českých zemí sa bude premietať aj v zahraničí pod názvom Medieval, preto vytvorili dve jazykové verzie. To isté platí pre teaser alebo trailer. "Oba budú buď v anglickom znení s titulkami alebo s českým dabingom," avizuje distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia.