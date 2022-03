Režisér komédie Srdce na dlani: Basety to odohrali na psieho Oscara (video)

Tvorcovia úspešnej českej komédie Ženy v behu spestrili od štvrtka program slovenských kín novinkou Srdce na dlani. "Humor považujem za dôležitú súčasť života. Baví ma robiť ľuďom radosť. Keď vidím v kine smejúcich sa divákov, hovorím si, že to, čo robím, má zmysel," uviedol k distribučnej premiére filmovej novinky jej scenárista a režisér Martin Horský.





Vo filme rozpráva o láske vo všetkých podobách a potvrdzuje, že jej na veku ani mieste nezáleží. Josef sa teší, že si po odchode do penzie splní dávny sen a stane sa pouličným klaunom. Svojím šarmom očarí aj ráznu Marušku, majiteľku pojazdnej kaviarne. Otázkou je, či nie je na osudovú lásku starších ľudí neskoro. Navyše sa k Jozefovi do vily práve sťahuje jeho dcéra Anička aj s päťročným Honzíkom. Domnieva sa, že s chlapmi definitívne skončila, ale stretnutie s dávnou láskou Pavlom ju zasiahne priamo do srdca. K Honzíkovi do škôlky nastupuje nové dievčatko Alenka, škôlkar prvýkrát zažíva pocity spojené s láskou. Úplne sa v nich neorientuje, a tak zbiera rady od mamičky, dedka Jozefa alebo sympatického strýka Karla. Aj toho stretne v škôlke láska, keď sa zamiluje do Honzíkovej učiteľky Elišky.Horský do scenára pripísal aj ďalšie zbližovanie, ktoré vo filme hrajú psíky - Karlov baset Valček a Eliškina basetka Šalina. "Spočiatku sme boli od tohto plemena odraďovaní, že sa s ním ťažko spolupracuje, ale podarilo sa nám nájsť dva šikovné basety Vincenta a Agátu, ktoré to odohrali na psieho Oscara," pochválil ich režisér a scenárista.Na filmovej novinke je zaujímavé aj to, že si v nej bok po boku zahrali Bolek Polívka so synom Vladimírom. Mladý Polívka sa na svoju rolu vozičkára pripravoval, ulicami Prahy brázdil približne tri mesiace na invalidnom vozíku, aby vo svojej úlohe pôsobil verne. "Vladimír je veľmi vnímavý a o svojej postave veľa premýšľa. Cítila som v ňom oporu a vedeli sme sa spolu aj zasmiať. Pre mňa je veľmi dôležité, keď sa atmosféra nakrúcania odľahčí a je možné sa pri práci aj zabaviť," komentovala spoluprácu s kolegom slovenská herečka Kristína Svarinská, ktorá si v novej komédii zahrala Elišku. V ďalších úlohách účinkujú Eliška Balzerová, Jana Pidrmanová a Matouš Ruml.Srdce na dlani prináša do slovenskej kinodistribúcie od 31. marca CinemArt SK.