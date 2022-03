Vlastný kútik pre školákov

Ak vám to ale veľkosť domova neumožní, bude to mať ťažšie, no stále sa s tým dá pracovať. Minimálne vlastný študentský kútik by malo mať každé dieťa. Tieto veci v ňom rozhodne nesmú chýbať a pomôžu mu dosiahnúť lepšie známky v škole. Všetci predsa chceme, aby naše dieťa dosahovalo najlepšie výsledky.

Začíname od stolíka

Očakávajte, že stolík je investícia na dlhé roky. No zároveň musíte sčasti rátať, že nebude stále v perfektnom stave. Keďže sa na ňom pracuje, píše domáce úlohy a kreslí, občas sa na ňom nejaké škrabance a farba ocitnú. Dôležité je, aby stolík spĺňal čo najviac požiadaviek, ktoré študentovi vyhovujú. Napríklad priečinok na tašku, spoločná skrinka pre učebnice či organizér.

Pokiaľ má stolík vysúvaciu dosku, o to viac priestoru na využitie. Ak vás nijako neobťažujú financie a môžete si dovoliť drahší stôl, siahnite po elektricky zdvíhajúcom stole. Možno si poviete, že je to zbytočné, keďže na úpravu výšky je stolička. Nie tak úplne. Elektricky zdvíhajúci sa stôl vášmu dieťaťu umožní študovať aj po stojačky. To je pre neho oveľa zdravšie, ako tráviť hodiny sedením.

Pohodlná stolička, ktorá rastie

Rastúca stolička by nemala chýbať v žiadnom študentskom kútiku. Nielen, že si vďaka nej študent dokáže upraviť výšku posedu, ale je aj ergonomická. Práve v mladom veku sa najviac odráža to, ako sa jeho telo vyvinie. Preto by ste výber stoličky rozhodne nemali odfláknuť. Okrem ergonomiky a posedu dbajte na to, aby mala opierky rúk. Predsa len mať kam si položiť ruky o niečo uľahčuje sedenie.

Doplnky

Ak ste sa pre výber stolu a stoličky rozhodli sami, nechajte aspoň doplnky na študentovi. Chcete docieliť to, aby sa v kútiku cítili príjemne. Nech si vyberie vecí, ktoré mu do kútika sadnú a páčia sa mu. Či už je to stojan na perá, hodiny či dokonca biela tabuľa na písanie s fixkami. Najväčšia chyba je umožniť mu mať počítač práve v tomto kútiku. Tak sa nebude zameriavať na povinnosti, ale len na to, čo je nové v online svete.