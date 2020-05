Rezník odvolal šéfku televízneho spravodajstva, z RTVS odchádzajú aj ďalší zamestnanci

Znepokojivá situácia v spravodajstve

Narušené pracovné vzťahy

29.5.2020 - Jaroslav Rezník, riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), odvolal z funkcie vedúcu Odboru televízneho spravodajstva a publicistiky Hanu Lyons. Na základe dohody odchádza k 31. máju. Na jej miesto nastúpi od 1. júna Peter Nittanaus, ktorý vedie odbor rozhlasového spravodajstva a publicistiky.Vedenie rádiotelevízie tak pristúpilo k riešeniu vzniknutej situácie v spravodajstve v rámci svojich pracovno-právnych postupov a interných procesov. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.Rada RTVS na svojom zasadnutí 27. mája rokovala o znepokojivej situácii v spravodajstve. Jaroslav Rezník vtedy uviedol, že do stredy 3. júna príjme zásadné rozhodnutie, aby sa situácia v publicistike a spravodajstve upokojila.Ako ďalej Rusnáková uvádza, k 31. máju končí na základe dohody aj doterajší šéf Reportérov Richard Bolješik, ktorého na tejto pozícii vystrieda investigatívna novinárka Katarína Začková. Tá pôsobí v Reportéroch od ich vzniku a istý čas im aj šéfovala.„Miroslav Frindt už nebude tímlídrom domáceho spravodajstva televíznej časti, vo väčšej frekvencii bude moderovať ranné Správy RTVS a Správy a komentáre. Okrem toho sa bude venovať koncepcii projektu rozvoja a rozšírenia vysielania ranného spravodajstva,“ vysvetlila Rusnáková.Rada RTVS na svojom zasadnutí 27. mája konštatovala, že situáciu v sekcii spravodajstva RTVS považuje za znepokojivú. V tejto súvislosti sa členovia rady stretli s redaktormi a reportérmi, s riaditeľom sekcie spravodajstva Vahramom Chuguryanom, šéfkou televízneho spravodajstva Hanou Lyons a moderátorom spravodajstva Miroslavom Frindtom.Rada na stretnutí zisťovala, či narušené pracovné vzťahy nemajú vplyv na spravodajstvo verejnoprávneho média. Z diskusie so zamestnancami RTVS vyplynulo viac sporov a členovia rady dospeli k názoru, že problémy pramenia v komunikácii a neochote hľadať riešenia. „Riešenie situácie je v kompetencii generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka,“ povedal člen Rady RTVS Martin Kákoš.Rada RTVS pozvala na stretnutie aj šéfdramaturga relácií Reportéri a Občan za dverami Richarda Bolješíka, ktorý podal výpoveď, pričom ako dôvod uviedol šikanu a obmedzovanie autorskej slobody zo strany Lyons.V tejto súvislosti Rezník uviedol, že vo verejnoprávnom médiu nedochádza k zásahom do autorskej slobody.