Časť Slovákov neverí vládnym číslam o počtoch nakazených Covid-19 a môžu za to politické sympatie

Brzda pri riešení nepolitických tém

Zvýšila sa dôvera v štandardných aj alternatívnych novinárov

29.5.2020 - Každý piaty občan Slovenska neverí číslam o počte vykonaných testov či o počte nakazených koronavírusom, ktoré každodenne zverejňuje vláda. Ďalšia polovica týmto údajom verí len čiastočne.Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý pre Transparency International Slovensko (TIS) uskutočnila v polovici mája na reprezentatívnej vzorke 1 011 obyvateľov. Informovala o tom mimovládna nezisková organizácia TIS na sociálnej sieti.Kľúčovú úlohu v dôvere k číslam o priebehu pandémie na Slovensku podľa mimovládky hrajú politické sympatie. Vládou vykazovaným informáciám o testoch úplne verí v priemere polovica priaznivcov koaličných strán, no len 16 percent podporovateľov Smeru a 13 percent sympatizantov kotlebovcov.„Pritom číslam všeobecne veria médiá všetkých politických prúdov a orientácií. Podľa nás to naznačuje, že táto vysoká politická polarizácia môže byť pre Slovensko vážnou brzdou pri riešení aj relatívne nepolitických tém," uviedla TIS.Pandémia príliš neovplyvnila vnímanie dôveryhodnosti médií. Podľa prieskumu 53 percent tvrdí, že koronakríza nezmenila ich postoj k štandardným ani alternatívnym médiám.U ďalšej viac ako štvrtiny (28 %) sa zvýšila dôvera k štandardným novinárom, akí pracujú napríklad v denníkoch Sme, Pravda, Denníku N či v TV Markíza a RTVS. Pre 17 percent respondentov naopak situácia viedla k vyššej dôvere v alternatívne médiá ako Slobodný vysielač, Zem a Vek či portál Hlavné správy.„Aj tu hrá najväčšiu rolu politická náklonnosť. Dôvera k štandardným médiám najviac padla u priaznivcov ĽSNS a Smeru, najviac stúpla u sympatizantov vládnej koalície," pokračovala mimovládka.Celkovo štandardným médiám v polovici mája skôr dôverovalo 44 percent respondentov, naopak alternatíve skôr verí 9,5 percenta občanov.Ďalšia tretina verí podľa typu informácií obom druhom žurnalistiky. Ani jednému typu média podľa prieskumu neverí 12 percent opýtaných.