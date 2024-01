Rezolúcia europarlamentu bojuje za záujmy Slovenska, európskym inštitúciám chýbajú argumenty vlády, hovorí Bilčík (video)

Zrušenie špeciálnej prokuratúry

Výzva Ficovej vláde

Boj za záujmy Slovenska

22.1.2024 (SITA.sk) - Kľúče od miešačky má v prípade lavíny negatívnych reakcií na novelu Trestného zákona vláda a premiér Robert Fico . Uviedol to europoslanec Vladimír Bilčík (Európska ľudová strana) v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk „Riešenie je veľmi jednoduché a rýchle. To, čo sa spustilo, sa dá šmahom ruky zastaviť, obrátiť list a začať odznova," uviedol europoslanec.Podľa Bilčíka by mala vláda stiahnuť návrhy novely Trestného zákona , ktorú sa snaží pretlačiť v skrátenom legislatívnom konaní, a následne poskytnúť priestor pre odbornú diskusiu o týchto témach, ktoré majú závažný dopad na celú spoločnosť. Proti novele sa postavili nielen ľudia na protestoch v uliciach slovenských miest, ale varovný prst zdvihli aj viaceré európske inštitúcie. Európsky parlament (EP) prijal rezolúciu, ktorá vyjadruje obavy európskych zákonodarcov o schopnosť novej slovenskej vlády bojovať proti korupcii a chrániť finančné záujmy EÚ, ak bude schválená navrhnutá novela Trestného zákona.Nové pravidlá totiž rušia Úrad špeciálnej prokuratúry , ktorá sa zaoberá najzávažnejšími trestnými činmi a korupciou, zároveň znižuje trestné sadzby za korupciu a ekonomickú trestnú činnosť. Až 496 europoslancov hlasovalo za prijatie rezolúcie, 70 bolo proti a 64 sa zdržalo hlasovania.„Pokiaľ sa kdekoľvek mení Trestný zákon, je to niečo, čo sa deje mesiace až roky a predchádza tomu nielen poctivá diskusia v parlamente, s odbornou verejnosťou a aj s európskymi inštitúciami, vrátane Európskej komisie či Benátskej komisie," hovorí Bilčík.Pripomenul, že výhrady všetkých európskych inštitúcií smerovali k tomu, že táto zmena sa deje extrémne rýchlo a bez náležitej verejnej diskusie.Stanovisko Európskeho parlamentu je podľa Bilčíka veľmi podobné, ako stanovisko Európskej komisie. Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders už decembri 2023 v pléne EP vyzval vládu na Slovensku, aby prehodnotila svoje zámery, a zároveň, aby nepodnikala žiadne kroky v súvislosti s Trestným zákonom takto zrýchlene.Rovnako sa k navrhovaným zmenám v negatívnom duchu vyjadrila aj Európska prokuratúra, ktorá poukazuje na vážne riziko porušenia zásad právneho štátu. Varovný prst od európskych inštitúcií by podľa Bilčíka mala Ficova vláda brať vážne, pretože to môže mať dopad na celé Slovensko.Ak Únia zhodnotí, že eurofondy nebudú u nás dostatočné chránené pred korupciou, pozastaví nám ich. Dodal, že nepočul žiadny argument slovenskej vlády, prečo chce prijať novelu v zrýchlenom legislatívnom procese. Argumenty slovenskej vlády chýbajú aj európskym inštitúciám.Podľa Bilčíka nie je ničím výnimočným, keď sa europarlament zaoberá konkrétnou situáciou alebo problémom v jednom členskom štáte. Prijatá rezolúcia podľa neho vyjadruje politické posolstvo zo strany poslancov EP vrátane európskych socialistov, ku ktorým donedávna patril aj Smer-SD, aby nová vláda stopla svoje snahy podkopávať systém spravodlivosti a boja s korupciou na Slovensku.„Z môjho pohľadu je to rezolúcia, ktorá bojuje za záujmy Slovenska, aby sme mali naďalej taký systém, že spravodlivosť funguje pre všetkých a že s korupciou sa bojuje dôsledne bez ohľadu na to, kto ju pácha," skonštatoval europoslanec.