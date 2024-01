Košickí colníci objavili v plyšovom medveďovi exempláre chránených kaktusov, rastliny odovzdali do Botanickej záhrady

Najčastejšie dovážané falzifikáty

Nevšedný nález

22.1.2024 (SITA.sk) - Živé exempláre chránených kaktusov objavili colníci v plyšovom medveďovi, ktorý na Slovensko prišiel v balíku z Thajska. Ako ďalej informovala Katarína Daňková z Colného úradu Košice, zásielka doručená na košickú poštu obsahovala 20 kusov umelo vypestovaných kaktusov druhu Astrophytumasterias, ktoré sú chránené Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (tzv. Dohovor CITES).„Dovoz zachytených exemplárov kaktusov podlieha povinnosti predloženia vývozného povolenia príslušným orgánom v krajine vývozu a povolenia na dovoz vydávaného Ministerstvom životného prostredia SR . Keďže deklarant nepredložil v colnom konaní žiadne povolenia na vývoz a ani na dovoz rastlín v súlade s Dohovorom CITES, nemohol mu byť takýto tovar prepustený do navrhovaného režimu voľný obeh," uviedla Daňková.Colný úrad Košice vzácne kaktusy zaistil a následne odovzdal do starostlivosti Botanickej záhrady v Košiciach. Podobne nebolo do voľného obehu v minulom roku podľa colníkov prepustených 493 kusov rôznych balení semienok rastlín, ktoré si zákazníci v internetových obchodoch objednali na Slovensko z tretích krajín.„Fytoinšpektor v týchto prípadoch konštatoval, že ich prepustenie zamieta. Pobočka colného úradu Košice Pošta odhalila v minulom roku aj 402 prípadov porušení práv duševného vlastníctva, pričom medzi najčastejšie dovážané falzifikáty patrí značka ‚Nike‘ a najčastejšie dovážaným tovarom je športová obuv. Často zaisťovaným tovarom v poštových zásielkach sú taktiež lieky na podporu mužskej potencie a lieky, ktoré sú u nás viazané na lekársky predpis," povedala Daňková.Celkovo podľa nej išlo o 621 kusov zásielok a viac ako 33-tisíc kusov tabletiek, ktoré neboli colným úradom pustené do voľného obehu. Súčasťou nálezov zistených colnými kontrolami na košickej pošte je za minulý rok aj 12 zásielok obsahujúcich omamné a psychotropné látky, šesť kusov zbraní, štyri puškohľady a 84 kusov šípov do kuše.„V zásielkach sa objavili aj oleje s obsahom látky CBD, spotrebiteľské balenia cigariet a tabaku bez slovenskej kontrolnej známky a spotrebiteľské balenia liehu rovnako bez označenia. Nevšedným nálezom bol list s falzifikátmi bankoviek," dodala Daňková.