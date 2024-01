Rezolúcia Európskeho parlamentu potvrdila obavy mimovládnych organizácií. Brusel sa obáva dopadov na živé korupčné prípady

Nechce nám škodiť

Nastavené zrkadlo





Obavy o schopnosť Slovenska bojovať proti korupcii vyjadrili členovia EP v uznesení, ktoré prijali v stredu 496 hlasmi. Proti prijatiu uznesenia bolo 70 europoslancov a 64 členov EP sa hlasovania zdržalo. Dôvodom znepokojenia je novela slovenského trestného zákona, ktorú navrhla nová vláda Roberta Fica. Informoval o tom tlačový odbor EP.





17.1.2024 (SITA.sk) - Rezolúcia Európskeho parlamentu EP ) potvrdila obavy mimovládnych organizácií, že zamýšľané kroky vlády Roberta Fica Smer-SD ) ohrozia spravodlivosť a boj proti korupcii. Informovali o tom mimovládne organizácie Via Iuris TIS ), INEKO Nadácia Zastavme korupciu , ktoré už v decembri adresovali eurposlancom výzvu na ochranu právneho štátu. Výzvu podpísalo viac ako 38-tisíc občanov.Organizácie zdôraznili, že Brusel nechce škodiť Slovensku, ale pomôcť občanom, aby aj naďalej žili v štáte, ktorý chráni ich majetok a netoleruje korupciu a rozkrádanie.„Skutočnosť, že Slovensku môžu hroziť sankcie vrátane zmrazenia eurofondov je dôsledkom krokov súčasnej vlády, a nie Bruselu či mimovládok, ktoré upozorňujú na deštrukciu právneho štátu,” uviedla Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu.„Viaceré zásahy do právneho štátu vo forme konkrétnych krokov vlády alebo vládnych návrhov zákonov, na ktoré sme v liste upozorňovali, vnímajú podobne vážne ako my, občania, a nie je im ľahostajné, čo sa na Slovensku deje,” povedala riaditeľka Via Iuris Katarína Batková . Ako mimovládky informovali, EP dnes vyzval Európsku komisiu , aby podrobne monitorovala vývoj na Slovensku a podnikala kroky na ochranu právneho štátu a nezávislosť súdnictva.„EP sa nepozdáva rýchly spôsob, akým Slovensko mení svoju trestnú politiku. Obáva sa dopadov na živé korupčné prípady, ale aj ďalšie, vrátane vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Volá po dodržiavaní európskych smerníc a princípov právneho štátu. Odsudzuje premiérov útok na študenta práva, na médiá a mimovládne organizácie,“ uviedlo organizácia s tým, že EP schválil drvivou väčšinou pozíciu voči Slovensku. Tú podľa mimovládok nemôže komisia ignorovať a mala by konať.Riaditeľ INEKO Dušan Zachar uviedol, že pre Slovensko je členstvo v EÚ kľúčové a mimovládne organizácie vítajú, že je tu niekto, kto nastavuje zrkadlo členskej krajine v prípade, že sa odkláňa od európskych hodnôt.„Záujem EÚ o Slovensko nepredstavuje zásah do našej suverenity. Práve naopak, pomáha občanom Slovenska, aby žili vo viac slobodnom a prosperujúcom štáte, kde prevláda kvalitná participatívna debata o verejných politikách založená na analýzach, argumentoch a faktoch. A kritizuje, ak sa vládna moc snaží systematickými krokmi uniesť občanom štát, ak presadzuje úzke záujmy “svojich ľudí” a nasmeruváva Slovensko k autoritárskemu režimu,” dodal Zachar. Ako ďalej pripomenul riaditeľ TIS Michal Piško , pozícia Slovenska v globálnom meradle vnímania korupcie sa v posledných rokoch zlepšovala, a to pre aktívnejšie vyšetrovanie korupčných káuz, vrátane vplyvných politikov, podnikateľov a ľudí z justície.„Súčasné podkopávanie inštitúcií a nástrojov právneho štátu, bez riadnej diskusie, s pochybnými argumentami a bez dopadových analýz, vytvára priestor pre návrat praktík uneseného štátu,“ dodal Piško.