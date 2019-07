Rezolúciu OSN o protidrogových zásahoch Filipíny naďalej bojkotujú

Filipínska vlajka, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 15. júla (TASR) - Predseda filipínskeho parlamentu Tito Sotto v pondelok vyhlásil, že rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) iniciovanú Islandom a zameriavajúcu sa na vyšetrovanie protidrogových razií, pri ktorých prišli na Filipínach o život tisícky osôb, treba ignorovať.Za porušovanie ľudských práv by mal byť, naopak, podľa jeho slov stíhaný práve Island, a to v súvislosti s vykonávaním interrupcií.," povedal Sotto pre spravodajskú stanicu ANC.Vyjadril sa, že na to, aby Island mohol poučovať Filipíny v otázke ľudských práv, mu chýbajú morálne zásady. "," vyhlásil." vyjadril sa Sotto, ako ho citovala agentúra Reuters.Island už v piatok hrubými slovami kritizoval aj prezident Rodrigo Duterte, ktorý povedal, že "".V pondelok jeho hovorca Salvador Panelo varoval, že ostatné krajiny sa nemajú miešať do vnútorných záležitostí krajiny. "" uviedol na pravidelnej tlačovej konferencii prezidentov hovorca.UNHRC minulý štvrtok prijala rezolúciu, ktorá dáva vysokej komisárke OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej jeden rok na uskutočnenie "" medzinárodného posudku v súvislosti so záťahom filipínskych orgánov proti výrobcom, dílerom a užívateľom drog.Od roku 2016 zabili filipínske bezpečnostné zložky v rámci boja proti drogovej mafii podľa oficiálnych štatistík najmenej 6600 údajných dílerov a narkomanov. "" je stredobodom Duterteho prezidentského mandátu.