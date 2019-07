V kauze gangu Volodymyra Y. vypracoval súd analýzu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. júla (TASR) - Krajský súd (KS) v Bratislave vykonal analýzu v kauze ukrajinského gangu Volodymyra Y. ktorý je obžalovaný a v minulosti týmto súdom neprávoplatne odsúdený v prípade piatich vrážd svojich komplicov.V kauze sa dlhé roky nekonalo a na návrh Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave by sa malo konanie presunúť na Ukrajinu.uviedol pre TASR hovorca KS Pavol Adamčiak.Ako dodal, po spoločnej konzultácii s vedením KS v Bratislave, bude tento podnet zaslaný na ministerstvo spravodlivosti v dohľadnom čase. Naposledy sa vo veci malo konať v druhej polovici novembra minulého roku. Proces bol však odročený na neurčito. Neprišiel totiž ani jeden zo štyroch obžalovaných - Volodymyr Y., Mykola Sh., Vasyľ P. a Eduard V. a ani tlmočník. Prví traja sa nachádzajú na Ukrajine a slovenský občan Eduard V. sa ospravedlnil. "povedal v novembri minulého roku dozorujúci prokurátor KP v Bratislave.Dvoch komplicov ukrajinského bosa Volodymyra Y. - Eduarda V. a Mykolu Sh., prezývaného v minulosti Jurij R. alias Koľja, odsúdil v roku 2015 senát KS v Bratislave v kauze uvedených vrážd na 22 rokov odňatia slobody. Senát Najvyššieho súdu (NS) SR však vec vrátil na prvostupňový súd. Vec Volodymyra Y. a Vasyľa P. vylúčili na samostatné konanie, NS SR však prvostupňovému súdu prikázal, aby sa prípad spojil do jedného pojednávania. KS ich pôvodne v minulosti uznal za vinných z trestného činu vraždy a ďalších trestných činov a odsúdil na doživotné tresty odňatia slobody. NS SR však pred rokmi vec vrátil naspäť na KS. Išlo o výnimočné a úhrnné tresty, ktoré si mali odpykať v ústave s maximálnym stupňom stráženia.V roku 1998 mali zavraždiť najprv dvoch členov pôvodne spoločnej podskupiny v obci Jablonica v okrese Senica. K vraždám došlo až po súhlase bosa Volodymyra Y. Svoje obete zastrelili. V tom istom roku zastrelili svojich dvoch ďalších bývalých komplicov v katastri mesta Stupava. Poslednú obeť postrelili na bratislavskej Kolibe, potom ju uškrtili elektrickým káblom a hodili zviazanú do Dunaja. "" uviedol pred časom predseda trojčlenného senátu. Eduard V. sa podľa rozsudku dopúšťal aj drogovej trestnej činnosti a Mykola Sh. falšovania dokumentov.Volodymyra Y. stíhali aj v prípade ďalších dvoch vrážd, avšak súdy ho spolu s komplicmi spod obžaloby právoplatne oslobodili Ukrajinec, bývalý boxer, bol zatiaľ právoplatne odsúdený iba za zorganizovanie vývozu kradnutých áut do zahraničia na štyri roky, ktoré si odsedel. Podľa polície bol Volodymyr Y. hlavou zločineckej skupiny od konca 90. rokov. Gang údajne pôsobil na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajine a v Bielorusku a okrem iného sa mal zaoberať lízingovými a poisťovacími podvodmi a krádežami áut.V súčasnosti je Volodymyr Y. už niekoľko rokov na Ukrajine, keď bol zo Slovenska administratívne vyhostený. Na pojednávania na slovenské súdy nedostavoval, keďže údajne nemal pas a ani nebolo možné, aby na územie SR vstúpil. Na Slovensku strávil vo väzbe rekordných takmer 11 rokov, keď ho vždy prepustili a hneď pri východe z ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave ho zadržali kukláči za inú trestnú činnosť.