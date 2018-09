Rezort diplomacie zatiaľ nepovedal, či vyhostí ruských diplomatov

Na snímke poslanec NR SR Gábor Grendel. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 13. septembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR zatiaľ nepovedalo, či Slovensko vyhostí ruských diplomatov na základe nových informácií britských úradov, ktoré identifikovali útočníkov v kauze Skripaľ. Na Hodine otázok sa na to pýtal poslanec Gábor Grendel (OĽaNO), za ministra zahraničia Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) odpovedal minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).Podľa rezortu diplomacie ide o závažné informácie, ministerstvo ich analyzuje. Slovensko svoj postup konzultuje predovšetkým so Spojeným kráľovstvom.prečítal Kažimír.Po marcovej otrave sa 19 krajín Európskej únie rozhodlo vypovedať ruských diplomatov. Slovensko k takémuto kroku nepristúpilo, povolalo však slovenského veľvyslanca v Moskve Petra Priputena na konzultácie. Priputen sa v druhej polovici apríla vrátil späť do Moskvy. Podľa šéfa tlačového oddelenia MZVaEZ Igora Skočeka to bolo v čase, keď svojich veľvyslancov do Ruska vrátila EÚ a ďalších jej sedem členských krajín.Kažimír za Lajčáka odpovedal aj na otázku týkajúcu sa únosu vietnamského občana. Martin Klus z SaS sa pýtal, či a keď, tak kedy a v akej podobe sa ministerstvo zahraničných vecí plánuje ospravedlniť poľskej strane, prípadne aj ďalším krajinám, cez ktoré sa prelet uskutočnil, za uvedenie do omylu v súvislosti s nepravdivým zdôvodnením preletu z 26. 6. 2017:vyhlásil Kažimír, ktorý čítal odpoveď MZVaEZ SR. Zdôraznil, že vyšetrovanie sa ešte neskončilo. Rezort zvažuje kroky, ale v súčasnosti sa neplánuje ospravedlniť.