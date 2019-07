Rezort dopravy chce nastaviť smerovanie inteligentnej mobility

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR chce nastaviť strategické smerovanie inteligentnej mobility na Slovensku. Hľadá firmu, ktorá by okrem iného vypracovala stratégiu a akčný plán, zabezpečila podporu pri testovaní vybraných pilotných projektov a ich zavedenie do praxe. Odhadovaná cena je 2,86 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.uvádza sa v oznámení. Zákazka zahŕňa aj vytvorenie regulácie pre zavádzanie inovácií v inteligentnej doprave, nastavenie procesov systematického zberu a manažmentu údajov pre tvorbu dátami riadenej politiky a rozvoja inteligentnej dopravy.Hlavným cieľom je podľa MDV podporiť tvorbu a prevádzku inovatívnych dopravných riešení pri znižovaní dosahov na životné prostredie, zvýšenie kvality života pre cestujúcu verejnosť a optimalizácia nákladov na dopravu v dlhodobom horizonte.Zákazka bude spolufinancovaná z eurofondov, realizovať sa bude v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Pri hodnotení ponúk sa budú brať do úvahy kritériá kvality aj ceny. Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 13. augusta tohto roka.