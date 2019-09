REZORT DOPRAVY: Do železnice sa roky neinvestovalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Je všeobecne známe, že do železničnej dopravy sa dlhé roky neinvestovalo, pretože nebola prioritou predošlých vlád, pričom súčasťou viacerých z nich bolo aj KDH, ktorému patril aj post ministra dopravy. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR to uviedlo pre TASR v reakcii na výzvy mimoparlamentného KDH smerom k rezortnému ministrovi Árpádovi Érsekovi (Most-Híd).Tento dlhodobo zanedbaný stav na železniciach podľa rezortu nie je možné napraviť za tri roky, dá sa to len krok za krokom. MDV SR postupne pracuje na náprave, pričom železničnú dopravu a modernizáciu tratí považuje za kľúčovú a nevyhnutnú.Ministerstvo zdôraznilo, že práve na zlepšenie služieb na tratiach a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských železníc sa za ministra Érseka začal liberalizačný proces. „uviedol odbor komunikácie MDV SR. Podľa neho aj vďaka európskym peniazom smerujú na železničné projekty stovky miliónov eur, pričom ich výsledkom bude do roku 2023 ďalších takmer 100 kilometrov zmodernizovaných železničných tratí či nové vlaky pre ľudí.Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) vyzval ministra dopravy, aby nepodpísal zmluvy so Železničnou spoločnosťou Slovensko na ďalších 10 rokov na príslušné trate, ale iba na tri roky. Podpredseda hnutia Pavol Zajac ďalej napríklad vyzval ministra, aby povedal, prečo bola zrušená súťaž na trať Banská Bystrica - Bratislava. V súvislosti s vypísanou súťažou na trať Žilina - Rajec ho vyzval na jej predĺženie, pretože by mala byť vyhodnotená koncom roka 2019 a už začiatkom februára 2020 by mal vysúťažený prepravca na nej jazdiť.