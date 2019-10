REZORT DOPRAVY: O nepovolenom materiáli na D4 nie je rozhodnuté

Na archívnej snímke Árpád Érsek. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 9. októbra (TASR) – O nutnosti odviezť alebo ponechať nepovolený materiál v násypoch budúcej diaľnice D4 nie je stále rozhodnuté. Pre TASR to uviedlo ministerstvo dopravy a výstavby (MDV). Brzdí tak vyhlásenie spoločnosti D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu bratislavského obchvatu. Tá v stredu uviedla, že podľa hĺbkových testov nie sú nálezy nepovoleného materiálu škodlivé pre zdravie a životné prostredie. Stavebník zároveň argumentuje závermi vedcov, že z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia by bolo neodôvodnené odstraňovať násypový materiál.Ministerstvo dopravy pre TASR skonštatovalo, že si preštuduje všetky správy, ktoré mu koncesionár v tejto súvislosti predloží, a ich závery bude konzultovať aj s inštitúciami zodpovednými za zdravé životné prostredie na Slovensku. "podotkol rezort.Pripomína, že v každom prípade bude musieť stavebník urobiť také opatrenia, aby sa ani minimálne množstvo azbestu, ktoré je podľa ich analýz v tomto materiáli, nemohlo odstať do kontaktu s ľuďmi a ohroziť ich zdravie.spresnilo ministerstvo.Spoločnosť D4R7 Construction v stredu oznámila, že nálezy nepovoleného materiálu približne na 500 metrov dlhom úseku rozostavanej diaľnice D4 nie sú škodlivé pre životné prostredie a ani pre ľudské zdravie. Odvoláva sa pritom na hĺbkové testy. Informovala o nich aj ministerstvo dopravy. Stavebník priznáva, že sa v jednej z testovaných vzoriek našiel aj azbest. Tvrdí však, že je to minimálne množstvo a oveľa nižšie ako úroveň, ktorá sa považuje za nebezpečnú. Vedci podľa stavebníka prišli k záveru, že z hľadiska ochrany ľudského zdravia a životného prostredia by bolo neodôvodnené odstraňovať násypový materiál.Na margo predmetného recyklovaného materiálu, použitého pri výstavbe D4, stavebník uviedol, že pochádzal z jediného zdroja v blízkom okolí (umelý kopec v Petržalke). "povedala firma. Deklaruje, že jednou z jej hlavných zásad je konať výlučne v súlade s platnými zákonmi a ostatnými právnymi predpismi a vyžaduje to aj od svojich dodávateľov. "" podotkla D4R7 Construction.Na nepovolený materiál na stavbe bratislavského nultého obchvatu upozornilo v júli ministerstvo dopravy s tým, že posledné vzorky pôdy z násypov stavby potvrdili výskyt nepovolených látok. V troch vzorkách testovania sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou.