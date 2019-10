Zahraničný obchod SR bol aj v auguste 2019 v deficite

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. októbra (TASR) - Zahraničný obchod SR zaznamenal v auguste druhý mesiac v rade deficitnú bilanciu, keď objem dovozov v auguste prevýšil objem vývozov o 212 miliónov eur. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v komentári k augustovému zahraničnému obchodu.spresnil. Tie podľa neho v auguste medziročne poklesli o 2,8 %.Medziročný pokles v auguste podľa analytika zaznamenali aj vývozy, a to o 1,1%. Rast dovozov tak posledné mesiace systematicky predbieha rast vývozov. Pri stále klesajúcej spotrebe domácnosti sa dá predpokladať, že dovozy podporujú najmä dodávky pre výrobu alebo investičné dovozy, teda zložky, ktoré by sa v nasledujúcich mesiacoch/štvrťrokoch mohli premietnuť aj do vývozov.poznamenal.Koršňák dodal, že na cyklické spomalenie európskej ekonomiky by mala postupne reagovať aj domáca ekonomika, čo by malo postupne zvoľniť aj tlak na rast dovozov (spotrebných a investičných). Rizikom pre vývoj zahraničného obchodu (aj ekonomiky) naďalej ostáva brexit bez dohody, americké cla či ďalšie výraznejšie spomalenie externého dopytu.Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, je pravdepodobné, že príspevok čistého zahraničného obchodu bude aj v treťom kvartáli tohto roka záporný.doplnila Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že v auguste 2019 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 5,991 miliardy eur, pri medziročnom poklese o 2,8 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa znížil o 1,1 % na 6,203 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 212 miliónov eur (o 103,2 milióna eur vyšší deficit ako v rovnakom období minulého roka).