Rezort dopravy očakáva v lete na Slovensku rekordný počet turistov

Na snímke turisti nastupujú na plte v prístavisku na brehu Dunajca. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júla (TASR) – Slovenskému cestovnému ruchu sa darí, návštevnosť nepretržite rastie už štvrtý rok. Aj v tohtoročnom lete by tak na Slovensko mohol prísť rekordný počet turistov, ktorí tu strávia letnú dovolenku. Očakáva to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, podľa ktorého sa Slovensko môže pochváliť turistickými unikátmi, ktoré možno len ťažko nájsť inde vo svete.Návštevnosť SR podľa hovorkyne rezortu dopravy Karolíny Duckej toto leto pozitívne ovplyvnia novozavedené poukazy na rekreáciu, ktoré môžu využívať domáci dovolenkári. Rovnako pozitívne môže zapôsobiť zvýšenie dotácií pre organizácie v cestovnom ruchu o vyše 730.000 eur na celkovo viac ako 6,4 milióna eur.SR sa podľa nej aj v tomto roku aktívne prezentovalo na zahraničných veľtrhoch a tiež medzi zahraničnými novinármi venujúcimi sa turizmu.skonštatovala Ducká.Medzi najnavštevovanejšie lokality patria stabilne Bratislava, Poprad a Liptovský Mikuláš ako vstupné brány do Vysokých a Nízkych Tatier a ich okolia. Nič by sa na tom podľa hovorkyne nemalo meniť ani v tohtoročnej letnej sezóne.priblížila.Letnú dovolenku na Slovensku podľa Duckej už tradične volia najčastejšie turisti zo susedných štátov, ako sú Česká republika, Maďarsko a Poľsko, ale aj z Nemecka či Spojených štátov amerických.podotkla.V regiónoch podľa rezortu dopravy čakajú návštevníkov rôzne lákadlá. Spoznávať Oravu je napríklad možné vlakovým expresom, na Liptove sa môžu rodiny zúčastniť na zábavno-vzdelávacom podujatí venovanom Aurelovi Stodolovi a v trenčianskom regióne sa konajú podujatia k výročiu úmrtia M. R. Štefánika.