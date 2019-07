SHMÚ upozorňuje na povodne v niektorých okresoch na severe Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 21. júla (TASR) – Meteorológovia upozorňujú na výskyt prívalových povodní v niektorých okresoch na severe Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti hydrologickú výstrahu prvého stupňa pre okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok a Poprad. Výstraha platí do nedele do 15.45 h.Meteorológovia varujú aj pred búrkami, a to v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Výstraha trvá do 22.00 h. V Trenčianskom kraji výstraha trvá do 17.40 h.S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, ako aj krúpy. Spadnúť môže 20 až 40 milimetrov zrážok, dážď môže sprevádzať vietor s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu.