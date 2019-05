Rezort financií chce spresniť údaje na licenciu pri hazardných hrách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. mája (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR chce spresniť, aké údaje majú predkladať žiadatelia o licenciu na prevádzkovanie hazardných hier na Slovensku. Taktiež chce spresniť vykazovanie údajov o prijatých vkladoch a vyplatených výhrach. Vyplýva to z vyhlášky, ktorú predložilo MF SR do medzirezortného pripomienkového konania.Vyhláškou sa má spresniť rozsah údajov, ktoré v prípade jednotlivých druhov hazardných hier predkladá žiadateľ k žiadosti o udelenie individuálnej licencie, respektíve prevádzkovateľ hazardnej hry k žiadosti o zmenu individuálnej licencie.priblížil rezort financií v dôvodovej správe.Žiadateľ alebo prevádzkovateľ má predkladať aj súvisiace údaje o žiadosti o udelenie individuálnej licencie, prípadne jej zmene, a súvisiace údaje o jednotlivých prevádzkach, kasínach alebo herniach.doplnilo MF SR.Cieľom úpravy je tiež spresnenie údajov o prijatých vkladoch a vyplatených výhrach, ktoré predkladajú prevádzkovatelia vybraných druhov hazardných hier, a zavádzajú sa jednotné vzory vyúčtovania odvodov do štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí pre prevádzkovateľov hazardných hier.priblížilo ministerstvo.