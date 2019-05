Sobášiť páry by mohli aj poslanci Národnej rady, navrhuje SaS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Všetci poslanci Národnej rady (NR) SR by mohli sobášiť páry. Toto právo by už po novom teda nemuseli mať iba poslanci NR SR, ktorí súčasne pôsobia v komunálnej politike. Počíta s tým novela zákona o rodine, ktorú na májovú schôdzu parlamentu predložili poslanci SaS.vysvetľujú poslanci v dôvodovej správe. Podľa návrhu by mohol poslanec NR SR sobášny obrad vykonať na celom území Slovenska. Robili by to zadarmo, navrhujú poslanci SaS.Pre zmenu zákona sa rozhodli pre silnejúcu spoločenskú objednávku po tejto možnosti. Tvrdia, že poslanci NR SR, ktorí sú zároveň komunálnymi poslancami, starostami alebo primátormi, patria vo všeobecnosti k tým, ktorých si snúbenci žiadajú ako sobášiacich viac než bežných komunálnych poslancov.doplnili.