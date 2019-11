Rezort financií: Záujmom koalície má byť schválenie rozpočtu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 19. novembra (TASR) – Prvoradým záujmom koaličných partnerov by malo byť schválenie rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, teda s deficitom 0,49 % HDP. V reakcii na vyjadrenie predsedu parlamentu a SNS Andreja Danka to uviedlo Ministerstvo financií (MF) SR s tým, že do témy štátneho rozpočtu by sa nemala vnášať politika.podotkol rezort financií. MF SR zdôraznilo, že prijatie rozpočtu v parlamente môžu ohroziť ďalšie poslanecké návrhy, ktoré majú negatívny vplyv na výdavkovú stránku rozpočtu.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vyjadrenia Danka komentovať nebude.dodala hovorkyňa predsedu vlády Patrícia Macíková.Danko na utorkovej tlačovej konferencii uviedol, že prijatie štátneho rozpočtu je ohrozené a môže prísť k provizóriu. Kritizoval ministra financií Ladislava Kamenického aj ministra práce Jána Richtera (obaja Smer-SD). Pellegriniho vyzval, aby sa na zostavovanie rozpočtu pozrel. Danko zároveň nechcel jednoznačne povedať, či SNS rozpočet podporí alebo nie.