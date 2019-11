Trať v úseku Molecova-obratisko Karlova Ves je hotová

Na snímke mechanici pracujú na spojazdnení vykoľajenej električky na zastávke Molecova v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves 1. augusta 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 19. novembra (TASR) – Električková trať i trakčné vedenie v rámci prvej etapy modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave, v úseku od Molecovej po obratisko v Karlovej Vsi, sú už hotové. Pre TASR to potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že sa aktuálne realizujú skúšky trakčného vedenia a následne bude vykonaná aj skúška trate. "Keď budú výsledky oboch skúšok v poriadku, požiadame o povolenia potrebné na užívanie trate," spresnil hovorca mesta.Práce na rekonštrukcii električkovej trate meškajú a ich prvá etapa nestihla byť dokončená ani v predĺženom termíne do konca októbra. Dodávateľ následne odhadoval dokončenie prác a kolaudáciu úseku od Molecovej po obratisko Karlova Ves na 17. novembra. Magistrát minulý týždeň pre TASR potvrdil, že to nebude ani k tomuto dátumu, a že sa očakáva termín dokončenia prác v rámci prvej etapy modernizácie trate do 20. novembra. "," vysvetlil Bubla. Mesto upozornilo zhotoviteľa, že akékoľvek meškanie po 31. októbri bude znamenať sankcie.Kedy presne začnú električky jazdiť po zmodernizovanom úseku trate až po obratisko v Karlovej Vsi, nie je teraz jasné. Mesto uviedlo, že v prípade kladného výsledku technicko-bezpečnostných testov spraví maximum, aby boli potrebné doklady odovzdané stavebnému úradu a ten mohol vydať rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby.Po spustení časti zmodernizovanej trate po obratisko Karlova Ves má zhotoviteľ pokračovať v druhej etape prác, a to od obratiska Karlova Ves po Damborského. "," povedal Bubla. Od 21. decembra by mali začať električky premávať až na konečnú Pri kríži v Dúbravke. Zastávka Damborského bude zároveň premenovaná na Záluhy a vznikne tam prestupný terminál medzi autobusovou a električkovou dopravou.S prácami by sa malo následne pokračovať až začiatkom mája 2020. Modernizovať sa má najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu. Práce tam majú trvať do jesene.Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna. Potrvať má do septembra 2020 a je rozdelená na viacero etáp. Zhotoviteľom prác je konzorcium firiem DK Radiála.