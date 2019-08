Rezort hospodárstva oznámil termín rekonštrukcie budovy na Mierovej

Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. augusta (TASR) - Rekonštrukcia budovy Ministerstva hospodárstva (MH) SR na Mierovej ulici v Bratislave by mala byť ukončená v máji 2021, pričom verejné obstarávanie by mali vyhlásiť na jeseň 2019. Uviedol to pre TASR hovorca MH SR Maroš Stano.spresnil.Do Národného jadrového fondu (NJF) pôjde 22,95 milióna eur, pôvodne v kapitole rezortu hospodárstva určených na iné účely. Vyplýva to z návrhu MH SR, ktorý v stredu (21. 8.) schválila vláda.priblížil rezort hospodárstva.Ďalšie finančné prostriedky sú rozpočtované v rámci podprogramu Podpora programov rezortu MH SR v hodnote 10,95 milióna eur a sú určené na rekonštrukciu budovy na Mierovej ulici v Bratislave. Projektsa dostal do omeškania hlavne z dôvodu problematického a objektívne časovo náročného vyrovnania rozdrobených a neprehľadných vlastníckych vzťahov k zastavaným, ale aj priamo susediacim pozemkom v riešenej lokalite. Ďalším faktorom je náročná sumarizácia pôvodnej nekompletnej stavebnej dokumentácie a zároveň príprava aktuálnej dokumentácie ako podkladu k architektonickej štúdii, energetickému auditu komplexu budov, stavebnému povoleniu a súťažným podkladom k nevyhnutnému verejnému obstarávaniu.dodalo MH SR v predkladacej správe.