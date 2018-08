Rezort hospodárstva podporí výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby (KVET) by mal byť viac trhovo orientovaný. Uviedlo to Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k návrhu novely zákona o podpore OZE a KVET, ktorý by v stredu (22.8.) mala prerokovať a schváliť vláda. Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2019.Už od roku 2009 podľa MH SR pokračuje diskusia o optimalizácii nastavenia systému podpory elektriny vyrobenej z OZE alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou v Slovenskej republike, pričom výzvy, ktorým je potrebné v tejto súvislosti čeliť, sú v dôsledku významného nárastu inštalovanej kapacity čoraz naliehavejšie.informoval rezort hospodárstva.Agenda podpory elektriny vyrobenej z OZE a vysoko účinnou kombinovanou výrobou je podľa MH SR decentralizovaná medzi troch prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, čo zvyšuje administratívne náklady aj náklady na predikciu a následné manažovanie odchýlok.zdôraznil rezort hospodárstva.MH SR dodalo, že za súčasného zachovania podmienok pre existujúcich výrobcov elektriny z OZE a vysoko účinnou kombinovanou výrobou sa v záujme udržateľnosti systému podpory navrhuje zmena systému podpory na viac trhovo orientovaný typ podpory v súlade s najlepšou zahraničnou praxou a požiadavkami legislatívy Európskej únie.