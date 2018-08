Kovosvit MAS pripravil netradičnú roadshow pre zákazníkov na Slovensku

Termín

Mesto

Firma





3. 9. 11:00

Bánovce nad Bebravou

Priemyselný park Tamax, a.s.; Bánovce nad Bebravou, Slatinská 1333 / 4, 957 04





4. 9. 12:00

Rožňava

CWT Metal s. r. o.; Rožňava, Jovická 636, 049 51 Brzotín





5. 9. 9:00

Kechnec

Leadec s.r.o.; Kechnec (Parkovisko Molex Slovakia a.s.), 265 04 58 Kechnec





5. 9. 14:00

Prešov

Commerc Service s. r.o.; Prešov, Ku Surdoku 3, 080 01





6. 9. 9:00

Bardejov

Kamax Tools s.r.o.; BARDEJOV, Priemyselná 3752, 085 01





6. 9. 14:00

Stropkov

Lumasek s.r.o.; Stropkov,Pri rybníku 1862/15, 091 01





7. 9. 9:00

Snina

Galvanizovňa; Snina Strojárska 20, 067 81







BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 21. augusta 2018 (WBN/PR) - Na korbu kamiónu naloží trojosové obrábacie centrum MCV800 a v priebehu jedného pracovného týždňa s ním prejdú naprieč Slovenskom. Strojárenský podnik Kovosvit MAS pripravil pre svojich zákazníkov na Slovensku veľmi netradičnú akciu, pri ktorej im priamo v akcii predstaví veľmi úspešnú novinku z minulého roku. Šesť zo siedmych zastávok roadshow je naplánovaných na východnom Slovensku, na ktoré sa v tomto roku Kovosvit MAS vo väčšej miere sústredil."Vieme, ako je pre našich súčasných i potenciálnych návštevníkov z východného Slovenska náročné dostať sa k nám do Kovosvitu. Preto sme sa rozhodli, že sa za zákazníkmi vypravíme sami, a predstavíme im v akcii novinku z našej produkcie, stroj MCV800. Toto trojosové vertikálne obrábacie centrum sme pôvodne chceli predviesť už na jar na strojárskom veľtrhu v Nitre, stroj je ale komerčne veľmi úspešný a v čase konania veľtrhu bol vypredaný," hovorí Jan Hruška, manažér marketingu Kovosvitu MAS.Roadshow začne v pondelok 3. septembra v Bánovciach nad Bebravou, v meste, kde sídli servisná spoločnosť Kovosvitu MAS pre Slovenskú republiku, firma TCP Technology MAS. Odtiaľto sa kamión so strojom presunie na východné Slovensko, kde je naplánovaných ďalších šesť zastávok. Firmy, ktoré poskytnú pre roadshow zázemie, sú z veľkej časti zákazníci Kovosvitu."Výber zastávok našej roadshow a dohodnutie podmienok je výsledkom práce Attily Kertésze, nášho obchodného zástupcu na východnom Slovensku. Pán Kertész sa taktiež aktívne celej roadshow zúčastní. Vďaka dohodnutým podmienkam sa bude môcť stroj MCV800 na mnohých miestach pripojiť k sieti a ukázať zákazníkom simuláciu obrábania, software ktorým je riadené a napríklad taktiež dynamiku na osách stroja," upresňuje Jan Hruška.Kovosvit MAS už v predstihu odoslal pozvánky spoločnostiam sídliacim v okolí plánovaných zastávok roadshow a verí, že netradičná akcia u nich vzbudí záujem."Slovensko vnímame historicky ako domáci trh. Obchodníci, ktorí nás tu zastupujú, sú našimi zamestnancami, máme tu tiež v Bánovciach nad Bebravou vlastnú servisnú spoločnosť. Stroje z produkcie Kovosvitu, najmä produkčné sústruhy, sú na Slovensku dobre známe a obľúbené. Radi by sme ale našim slovenským zákazníkom predstavili celé naše výrobné portfólio, predovšetkým v oblasti trojosového a päťosového obrábania, možnosti robotizácie a automatizácie. Veríme, že zvolená forma roadshow bude úspešná a nájdeme si aj vďaka nej cestu k novým zákazníkom na Slovensku," dopĺňa Jan Hruška.Cieľom Kovosvitu je dosiahnuť v ďalších rokoch na Slovensku obrat vo výške 4 milióny eur, čo zodpovedá zhruba 20% podielu na tomto segmente trhu.