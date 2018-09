Rezort kultúry by mohol dotovať umelecké školy sumou aspoň 800.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Ministerstvo kultúry by mohlo dávať umeleckým školám na projekty každoročne spolu najmenej 800.000 eur. Dotácie by mali mať školy garantované a závisieť majú od projektov, ktoré predložia a vyhodnotí odborná komisia. Počíta s tým novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR z dielne poslancov Smeru-SD a SNS.Zmena sa má týkať Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici.uvádzajú predkladatelia s tým, že na poskytnutie dotácií ministerstvo vyhradí každoročne najmenej 800.000 eur.vysvetľujú poslanci. Skutočné ročné čerpanie alokovaných finančných prostriedkov má závisieť od konkrétneho počtu predložených projektov jednotlivými školami a ich finančnou náročnosťou v spojení so schválenými dotáciami.Poslanci pripomínajú, že študentské projekty možno dnes podporiť aj prostredníctvom Audiovizuálneho fondu, resp. Fondu na podporu umenia. Podľa poslancov však chýba osobitná samostatná platforma dotačnej podpory takýchto projektov.vysvetľujú svoj zámer.Opozícia vníma návrh iba ako čiastkové opatrenie. Chcela by radšej systémové riešenia v rezorte školstva. V tomto návrhu vidia niektorí opoziční poslanci priestor na korupciu. Opozícia však súhlasí s potrebou podpory takýchto projektov.