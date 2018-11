Rezort kultúry ocení najlepšie zrekonštruované pamiatky na Slovensku

Na archívnej snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. novembra (TASR) – Ministerstvo kultúry (MK) SR ocení najlepšie zrekonštruované pamiatky na Slovensku. Víťazi súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2017 budú známi na budúci týždeň. TASR o tom informovali z rezortu kultúry.Vyhlásenie víťazov súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka sa uskutoční 29. novembra o 15. h v Dvorane MK SR. Do 13. ročníka súťaže sa prihlásilo 11 projektov, ktoré splnili stanovené podmienky. Komisia zložená z odborníkov z nich následne vyberie víťazov.spresnil rezort. Hlavným cieľom súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, ako aj zástupcov miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenska. Proces hodnotenia nominovaných pamiatok pritom podľa ministerstva zohľadňuje nielen samotný výsledok reštaurátorských prác, ale takisto komplexnú prípravu v oblasti výskumu, dokumentácie a plánu na zabezpečenie ochrany pamiatok v budúcnosti.spresnil rezort. Do hlasovania sa môže zapojiť aj verejnosť. Popri hlavnej súťaži spustila spoločnosť SPP, ktorá je spoločne so svojou nadáciou hlavným partnerom súťaže, verejné hlasovanie na sociálnej sieti o najkrajšie obnovenú pamiatku za minulý rok. Ľudia môžu vyjadriť svoj názor do 28. novembra. Pamiatka, ktorá získa najväčšiu podporu od verejnosti, bude odmenená soškou "Like" od SPP.