Veľké banky urýchľujú presun časti pracovných miest z Londýna do EÚ

Londýn 20. novembra (TASR) - Veľké banky v londýnskej finančnej štvrti City urýchľujú svoje plány na presun časti podnikania do Európskej únie (EÚ) pred vystúpením Británie z bloku.Podľa správy z Londýna, z ktorej citovala spoločnosť Dow Jones Newswires, sa banky snažia zabezpečiť si prístup na európsky trh vzhľadom na neistotu a politické otrasy v Spojenom kráľovstve v súvislosti s plánom brexitu.Finančné inštitúcie už potvrdili, že 1800 pracovných miest v sektore finančných služieb opúšťa londýnsku City.Konkrétne, bankári z Deutsche Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole, Credit Suisse, Société Générale, Standard Chartered a UBS potvrdili, že presúvajú časť pracovných miest z Londýna do EÚ.Vysokopostavený bankár, ktorý nechcel byť menovaný, pre Financial News povedal, že dostal 1 milión libier (1,12 milióna eur) na investície do informačných technológií, ale v Londýne nemôže minúť ani penny.vyhlásil.Britský kabinet síce 14. novembra schválil návrh dohody o brexite, ktorý mu predložila premiérka Theresa Mayová, ale hneď v nasledujúci deň v reakcii naň odstúpil z postu minister pre brexit Dominic Raab a vzápätí aj štátny tajomník pre Severné Írsko Shailesh Vara. Hlasovanie o dohode v britskom parlamente je veľmi neisté.