Rezort kultúry sa chce v rámci rozvoja zamerať na viacero oblastí

Na snímke z TK po zasadnutí vlády SR ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Stropkov 25. júna (TASR) - Ochrana pamiatkového fondu, regionálne knižnice, kultúra národnostných menšín a regionálne kultúrne inštitúcie sú oblasti, na ktoré sa zameralo Ministerstvo kultúry (MK) SR v rámci koncepcie Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín SR do roku 2030. V utorok ju na výjazdovom rokovaní v Stropkove schválila vláda.Čo sa týka regionálnych knižníc, šéfka rezortu kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) uviedla, že zaznamenali dlhodobý úpadok a knižnice už dávno nie sú to, čo bývali.povedala na brífingu po rokovaní kabinetu.V oblasti kultúry národnostných menšín sa medzi navrhovanými opatreniami objavuje zriadenie Centra súčasnej národnostnej kultúry. Navrhovaným opatrením je tiež doplnenie systému štatistického zisťovania o téme kultúry národnostných menšín." vysvetlila Laššáková s tým, že jej ambíciou je tiež zjednodušiť dotačný systém.skonštatovala Laššáková.Ciele stratégie a výrazná časť opatrení sa venujú aj pamiatkovému fondu a pamiatkovým hodnotám v kontexte regionálnej kultúry.dodala Laššáková.Koncepcia Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030 vychádza z Programového vyhlásenia vlády i zo schváleného Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2018-2020.